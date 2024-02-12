FOX TV satıldı mı? FOX TV ismi neden değişiyor, neden NOW oluyor soruları tekrar gündeme geldi. FOX TV'nin adının değişeceği uzun zamandır gündemdeydi. Disney grubunun FOX'u satın alması üzerine yeni isim arayışına gidildiği öğrenildi. Dünya genelinde isim hakkı nedeniyle pek çok FOX kanalının adı da değişecek. Türkiye'de dizileri ile adından söz ettiren FOX TV'nin yeni adı belli oldu.



FOX TV NEDEN NOW TV OLDU, İSMİ NEDEN DEĞİŞİYOR?



FOX TV'nin adının isim hakkının kullanım süresi dolması nedeniyle değiştirileceği iddia edilmişti.

Fox TV isim hakkı nedeniyle isim değişikliğine gitmeye karar verdi. Yani kanal ne satıldı, ne kapandı ne de el değiştirdi. FOX TV'nin yeni adının Now TV olacağı açıklandı.

Now TV FOX TV'nin yeni ismi ve yeni logosu ile birlikte Türkiye'de yayınına devam edecek. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından isim değişikliğini duyurdu. Taşçı paylaşımında "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." dedi.

Now TV yayınlarına FOX TV uydu frekansı ile devam edecek.

Türksat 4A

12336 H 5520 3/4 (SD)

12329 H 6666 2/3 (HD)

Türksat 5B

11305 V 30000 3/4 (HD)