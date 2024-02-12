Haber Tarihi: 12 Şubat 2024 11:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 11:13

FOX TV satıldı mı? FOX TV ismi neden değişiyor, neden NOW oluyor?

FOX TV satıldı mı? FOX TV ismi neden değişiyor, neden NOW oluyor soruları tekrar gündeme geldi. Medya dünyasında yeni gelişme... Bir süredir FOX TV'nin adının değişeceği haberleri kulislerde yankılanıyordu. Son gelen bilgiye göre ise FOX TV'nin yeni adı belli oldu. FOX TV'nin yeni ismi Now TV oldu. Kanalın yakın takipçileri yaşanan gelişme üzerine Now TV nedir? FOX TV kapandı mı, satıldı mı, adı mı değişti? FOX TV adı ne oldu? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte Now TV uydu frekans bilgisi...

FOX TV satıldı mı? FOX TV ismi neden değişiyor, neden NOW oluyor?
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FOX TV satıldı mı? FOX TV ismi neden değişiyor, neden NOW oluyor soruları tekrar gündeme geldi.  FOX TV'nin adının değişeceği uzun zamandır gündemdeydi. Disney grubunun FOX'u satın alması üzerine yeni isim arayışına gidildiği öğrenildi. Dünya genelinde isim hakkı nedeniyle pek çok FOX kanalının adı da değişecek. Türkiye'de dizileri ile adından söz ettiren FOX TV'nin yeni adı belli oldu.

FOX TV NEDEN NOW TV OLDU, İSMİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

FOX TV'nin adının isim hakkının kullanım süresi dolması nedeniyle değiştirileceği iddia edilmişti.

FOX TV KAPANDI MI, SATILDI MI, ADI MI DEĞİŞTİ?

Fox TV isim hakkı nedeniyle isim değişikliğine gitmeye karar verdi. Yani kanal ne satıldı, ne kapandı ne de el değiştirdi. FOX TV'nin yeni adının Now TV olacağı açıklandı.

NOW TV NEDİR?

Now TV FOX TV'nin yeni ismi ve yeni logosu ile birlikte Türkiye'de yayınına devam edecek. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından isim değişikliğini duyurdu. Taşçı paylaşımında "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." dedi.

NOW TV UYDU FREKANS BİLGİSİ 2024

Now TV yayınlarına FOX TV uydu frekansı ile devam edecek.

Türksat 4A

12336 H 5520 3/4 (SD)
12329 H 6666 2/3 (HD)

Türksat 5B

11305 V 30000 3/4 (HD)
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