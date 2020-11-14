Fox TV Merve Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım kaç yaşında nereli?

Fox TV'de hafta sonları yayın yapan Merve Yıldırım kimdir modadan sağlığa, hava durumundan astrolojiye, magazinden sinemaya birçok konunun ele alındığı 'Benden Söylemesi' programının sunucusu Merve Yıldırım'ın biyografisi merak edildi. Peki, Merve Mina Yıldırım kimdir? Merve Yıldırım kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

'Merve Yıldırım kaç yaşında?', 'Fox Benden Söylemesi sunucusu Merve Yıldırım kim?' sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Geniş içerik yelpazesi ile 7'den 70'e geniş bir kitleye hitap eden Fox TV'nin Benden Söylemesi programı, reytinglerde üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Hava durumundan magazine, astrolojiden, sağlığa, modadan sinemaya toplumu ilgilendiren birçok konuya değinen Benden Söylemesi programının tecrübeli spikeri Merve Yıldırım, başarılı sunumuyla beğeni topluyor. Ünlü ekonomist Meliha Okur da piyasalardaki son durumu Benden Söylemesi programında değerlendiriyor. Merve Yıldırım'ın hayat hikayesini merak eden sosyal medya kullanıcıları, internette araştırma yapıyor. Peki, 'Merve Yıldırım kimdir?', 'Merve Yıldırım nereli ve kaç yaşında?'

MERVE YILDIRIM KİMDİR?

Sunucu Merve Mina Yıldırım, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Meslek hayatına Lise 2. sınıfta ATV Haber'de staj yaptığı dönemde adım atmıştır. Ardından Özel Marmara Radyo-TV Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi'nden mezun olmuş, ardından Maltepe Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır.



O dönemde hem diksiyon hemde İngilizce eğitimi almıştır. Staj bittikten sonra Star TV Magazin Servisinde muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Kültür, sanat ve magazin alanında hem kendisini geliştirmiş hemde röportajlar yapmıştır. Sonrasında Kanal D Magazin ve TRT Müzik ile sunuculuk ve spikerlik kariyerini sürdürmüştür.



Haberleri sunarken önünde yazı olmadığını ve doğaçlama anlattığını belirten Yıldırım, 8 yılı aşkın bir süre muhabirlik yapmıştır. Fox TV Haber Merkezi'nde Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Murat Güloğlu ve Gülbin Tosun'un sunduğu haber bültenlerine canlı bağlantılar yapmıştır.



Kariyerine magazin programı ile adım atan Merve Yıldırım, Fox TV'de Benden Söylemesi isimli programı sunmaktadır.







MERVE YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?



1987 doğumlu olan Merve Yıldırım, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır.



MERVE YILDIRIM INSTAGRAM



Başarılı sunucu Merve Yıldırım sosyal paylaşım sitesi Instagram'da







sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. Geniş içerik yelpazesi ile 7'den 70'e geniş bir kitleye hitap eden Fox TV'nin Benden Söylemesi programı, reytinglerde üst sıralarda yer alarak dikkat çekti. Hava durumundan magazine, astrolojiden, sağlığa, modadan sinemaya toplumu ilgilendiren birçok konuya değinen Benden Söylemesi programının tecrübeli spikeri Merve Yıldırım, başarılı sunumuyla beğeni topluyor. Ünlü ekonomistda piyasalardaki son durumu Benden Söylemesi programında değerlendiriyor. Merve Yıldırım'ın hayat hikayesini merak eden sosyal medya kullanıcıları, internette araştırma yapıyor. Peki, 'Sunucu Merve Mina Yıldırım, 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Meslek hayatına Lise 2. sınıfta ATV Haber'de staj yaptığı dönemde adım atmıştır. Ardından Özel Marmara Radyo-TV Gazetecilik Anadolu Meslek Lisesi'nden mezun olmuş, ardından Maltepe Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır.O dönemde hem diksiyon hemde İngilizce eğitimi almıştır. Staj bittikten sonra Star TV Magazin Servisinde muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Kültür, sanat ve magazin alanında hem kendisini geliştirmiş hemde röportajlar yapmıştır. Sonrasında Kanal D Magazin ve TRT Müzik ile sunuculuk ve spikerlik kariyerini sürdürmüştür.Haberleri sunarken önünde yazı olmadığını ve doğaçlama anlattığını belirten Yıldırım, 8 yılı aşkın bir süre muhabirlik yapmıştır. Fox TV Haber Merkezi'nde Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya, Murat Güloğlu ve Gülbin Tosun'un sunduğu haber bültenlerine canlı bağlantılar yapmıştır.Kariyerine magazin programı ile adım atan Merve Yıldırım, Fox TV'de Benden Söylemesi isimli programı sunmaktadır.1987 doğumlu olan Merve Yıldırım, 2020 yılı itibariyle 33 yaşındadır.Başarılı sunucu Merve Yıldırım sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @merveyildirimtv kullanıcı adıyla yer almaktadır.

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