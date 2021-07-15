FOX TV Kefaret 34. bölüm izle full yayın HD

Kefaret 34. bölüm izle FOX Perşembe günü heyecanla bekleniyor ve detayları belli oldu. Kefaret 34. bölüm 15 Temmuz 2021 Perşembe FOX canlı yayın olarak izlenebilecek. İzle Kefaret yeni bölümünde yaşanacak yeni gelişmeler bulunuyor. İzle Kefaret Perşembe FOX 15 Temmuz 2021 Perşembe büyük hayran kitlesine sahip Kefaret yayınlanıyor ve izleyici ile buluşuyor. Yeni bölüm Kefaret Fox TV ekranlarında izleyicisiyle bu hafta Perşembe günü buluşuyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrol olduğu Kefaret 34. bölüm dizinin heyecanlı anlarını yansıtacak.
Kefaret yeni bölüm 34. bölüm izle 15 Temmuz 2021 Perşembe yeni bölümünü izleyecek olan izleyiciler konusunda Kefaret yeni bölüm son bölüm izle. Canlı yayın Kefaret izle yeni, 15 Temmuz 2021 Perşembe, Nurgül Yeşilçay Mert Fırat canlı izle 34. bölüm ekranlarda. Kefaret son bölüm FOXTV detayları.
Kefaret FOXTV canlı yayın olarak 34. bölümü merakla vatandaşlara tarafından takip ediliyor. Canlı izle Kefaret dizisi son bölüm ile birlikte televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümüyle Kefaret 15 Temmuz Çarşamba günü yayınlanıyor ve bu bölümde heyecanlı anlar izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Kefaret 34. bölüm 15 Temmuz 2021 Çarşamba tarihinde ve saat 20:00'de FoxTV'de yayınlanacak.
Ahmet'in kalp krizi geçirmesi sonrası Sinan, çocuklara ulaşır ve aileyi toparlar. Fulya dedektiflik sertifikası alır ve resmi olarak işe başlar. Münevver, Emre ile Fulya'nın barışmalarına yardımcı olur. Meltem, Zeynep ve Alp'ten intikam almak için planını devreye sokar. Ahmet uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenir…
KEFARET SON BÖLÜM ÖZET
Sinan Zeynep ile arasını düzeltmek için uğraşır. Ahmet çocukları kamp tatiline götürür. Münevver Deniz ile Kıraç'ın yeni bir aşka yelken açtıklarından habersiz bir şekilde aşkına karşılık bulmak için çırpınır. Meltem yuva açılışı için son rötuşları yapar. Can babasını Arzu ile olan ilişkisi hakkında sıkıştırır. Fulya hamile olduğunu öğrenir… KEFARET DİZİ KONUSU
Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti. Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi. Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu. Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi. Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.
KEFARET YÖNETMENİ, SENARYOSUNU KİM YAZDI?
Tür: Dram Yapim Şirketi: 25 Film Yapimci: Koray Şahin & Fırat Parlak Yönetmen: Mesude Erarslan Senaryo: Mahinur Ergun & Melih Çam Uygulayici Yapimcı: Arzu Ersan Deligöz Müzisyen: Saki Çimen & Uğur Ateş Görüntü Yönetmeni: Necmettin Akdeniz Sanat Yönetmeni: Emİne İnan Yildir Styling (Stil Danişmanı): Nilay Koçak Meral Kostüm Sorumlusu: Özgen Ece Hendek
OYUNCU KADROSU KEFARET
Kefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.
KEFARET 34. BÖLÜM FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Kefaret full 15 Temmuz 2021 Perşembe günü 34. bölüm saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.
Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 15 Temmuz 2021 Perşembe Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 34. bölüm izle seçenekleri bulunuyor. KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.