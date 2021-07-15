FOX TV Kefaret 34. bölüm izle full yayın HD

Ahmet'in kalp krizi geçirmesi sonrası Sinan, çocuklara ulaşır ve aileyi toparlar. Fulya dedektiflik sertifikası alır ve resmi olarak işe başlar. Münevver, Emre ile Fulya'nın barışmalarına yardımcı olur. Meltem, Zeynep ve Alp'ten intikam almak için planını devreye sokar. Ahmet uzak bir köyde Arzu ile gizlice evlenir…

Sinan Zeynep ile arasını düzeltmek için uğraşır. Ahmet çocukları kamp tatiline götürür. Münevver Deniz ile Kıraç'ın yeni bir aşka yelken açtıklarından habersiz bir şekilde aşkına karşılık bulmak için çırpınır. Meltem yuva açılışı için son rötuşları yapar. Can babasını Arzu ile olan ilişkisi hakkında sıkıştırır. Fulya hamile olduğunu öğrenir…

KEFARET 34. BÖLÜM FULL İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Kefaret full 15 Temmuz 2021 Perşembe günü 34. bölüm saat 20:00'de FOX TV'de yayınlanacak. Yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor.





Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmelerde 15 Temmuz 2021 Perşembe Nurgül Yeşilçay ile Mert Fırat başrolde usta oyunculuklar sergiliyor ve Kefaret yani bölüm izle, Kefaret 34. bölüm izle seçenekleri bulunuyor.

KEFARET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.



KEFARET SON BÖLÜM İZLE







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