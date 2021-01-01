"Fox, takas iddialarına rağmen Kings'den oldukça memnun" iddiası

Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox'ın, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons hakkındaki takas söylentilerine rağmen Sacramento'da kalmaktan 'memnun' olduğu bildirildi.



Fox, Kings'in Simmons ile ilgilendiğini öne süren takas söylentilerin bir parçası olarak ortaya çıkmıştı.



The Ringer'dan Paolo Uggetti'ye göre, bir All-Star oyuncu için takas yapma isteğine rağmen, Kings'in takımdaki durumundan memnun olduğu bildirilen Fox'ı takas etmesi beklenmiyor:



"Portland, Golden State veya Sacramento gibi çok ilgi çekici olmayan fakat uyumlu olan başka yerler de var. Kings, Simmons'ın ihtiyaç duyduğu şutörlere sahip ve De'Aaron Fox'ı bir takas parçası olarak deneyebilir.



Ancak bir lig kaynağı, Fox'ın Sacramento'daki durumundan memnun olduğunu belirtti.



Kings gibi bir küçük pazar takımında kalmak isteyen bir oyuncuya sahip olmak, fazlasıyla değerli olabilir."



Fox, geçtiğimiz sezon kariyerinin en iyisi olan 25.2 sayı ortalamasının yanı sıra, 7.2 asist, 3.5 ribaund ve 1.5 top çalma istatistiklerine ulaşmıştı.



