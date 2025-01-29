Sacramento Kings'in, yıldız oyuncusu De'Aaron Fox'ı takas bloğuna koyduğu ve kendisinin San Antonio Spurs'e gitmeyi tercih ettiği iddia edildi.



ESPN'den Shams Charania, Kings'in 6 Şubat'taki son takas günü öncesi Fox için bir anlaşma kovalamaya başladığını duyurdu. İlgilenen birkaç takım olması beklenirken, Fox'un 2026 serbest oyuncu dönemi öncesinde tercih ettiği yerin Spurs olduğunun düşünüldüğü aktarıldı.



Sezon başlamadan önce Fox, Kings ile üç yıllığı 165 milyon dolarlık bir sözleşme uzatma teklifini reddetmiş, şehri "çok sevdiğini" ancak aynı zamanda "kazanmak istediğini" belirtmişti.



Aralık ayında Fox'ın menajeri Rich Paul, Sacramento'da Kings'in üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmiş ve bu da Fox'ın takımdaki geleceği hakkında bazı soruları gündeme getirmişti. Kings, Mike Brown'ı başantrenörlük görevinden almış ve yerine geçici koç olarak Doug Christie'yi getirmişti.



Spurs dışında Fox'ın takas için adı geçtiği diğer takımların ise Miami Heat, Houston Rockets, Orlando Magic ve LA Clippers olduğu söylendi.



2023'te All-Star seçilen ve All-NBA takımına giren Fox, bu sezon Kings formasıyla 43 maçta 25.2 sayı, 5.0 ribaund ve 6.2 asist ortalamalarına sahip.



