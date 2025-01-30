Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox, yakın zamanda çıkan takas söylentilerine değindi ve Kings'i herhangi bir hamleye asla zorlamayacağını söyledi.



Fox, Kings'in kendisi için gelen teklifleri değerlendirdiğine dair iddialardan haberi olduğunu söylerken, The Sacramento Bee'den Chris Biderman'a yaptığı açıklamada takımın Batı Konferansı playoff yarışının içinde olmasından dolayı, ekibi yarı yolda bırakmayı düşünmediğini belirtti:



"Ben sahaya adım attığımda işimi yaparım. Olayım budur. Asla başka durumlardan ötürü yanlış şeylere girişen biri olmadım. Oynadığımda elimden gelenin en iyisini yapmaya ve maçları kazanmaya çalışırım."



Sacramento, organizasyondaki sekiz yılı boyunca çok sayıda takas söylentisine rağmen Fox ile uzun süredir takas yapmaya direnmişti. Ancak, yıldız oyuncunun sözleşme durumu takımın geri adım atmasında muhtemel bir etken olarak düşünülüyor.



Fox, bu yaz daha büyük bir anlaşma imzalama umuduyla geçtiğimiz yaz Kings'ten gelen üç yıllığı 165 milyon dolarlık maksimum uzatma teklifini reddetmişti. Aralık ayında Golden State Warriors forveti Draymond Green'in podcast'inde konuşan Fox, yeni bir anlaşma imzalamadan önce takımın kazanma arzusunu gözden geçirmek istediğini söylemişti. Sacramento bu yaz Fox ile bir anlaşmaya varamazsa, 2026 yazında sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



Kings guardı ayrıca takas edilmesi durumunda San Antonio Spurs ile anlaşmayı tercih ettiği yönündeki ek iddialar için ise şu açıklamayı yaptı:



"Bence herkesin böyle durumlarda tercih ettiği bir hedef noktası vardır. Tamamen doğal olduğunu düşünüyorum."



2022-23 sezonunda All-Star seçilmiş olan Fox, bu sezon 43 maçta 25,2 sayı, 6,2 asist, 5,0 ribaund ve 1,5 top çalma ortalamalarına sahip.



