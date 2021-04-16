FOX Son Yaz kesintisiz 16. bölüm izle, son bölüm Son Yaz FOX tek parça canlı yayın

SON YAZ 16. BÖLÜM İZLE CUMA FOX TV HD İZLE

Akgün ve Yağmur ayrılık sonrası yeni duruma alışmaya çalışmaktadırlar ama ikisi de acı çekmektedir. Akgün eline geçen fotoğrafın arkasında yatan hikâyenin peşine düşer ve ilk olarak Selim'i babasıyla görüşmek için ikna eder. Ama Selçuk Taşkın'ın fotoğrafa verdiği tepki çok sert olur. Akgün'ün içindeki şüphe artar. Kaan, Yağmur ve Akgün'ün ayrıldığını duyunca bu fırsatı kaçırmaz ve Yağmur'a yakınlaşmaya çalışır. Kaan'ın bu hamlesini öğrenen Akgün hesabını sormak üzere soluğu Kaan'ın yanında alır. Kaan ve Akgün arasında çıkan kavga; Fatih, Serap, Canan ve Selim'in de bulaşmasıyla adli bir vakaya dönüşür.



Kavgayı fırsata çeviren Fatih, Akgün'ü mahkemeye verir. Selim ve Canan, Akgün'ü tutuklanmadan kurtarmak için birlikte harekete geçerler. Akgün'ün avukatlığını Canan üstlenir. Bu arada Selçuk Taşkın'ın Halil Sadi'yi aradığını öğrenen Selim bunun hesabını sormak için Selçuk'a gittiğinde sürpriz bir gerçeği öğrenecektir.

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İzleyiciler Son Yaz 16. bölüm izle tek parça bölümünde heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma da ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 16. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.

İzleyiciler Son Yaz 16. bölüm izle tek parça bölümünde heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Her Cuma günü olduğu gibi bu Cuma da ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 16. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.

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