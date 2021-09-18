FOX Son Yaz 22. bölüm yeni sezon TV8 izle full yayın yeni bölüm

SON YAZ 22. BÖLÜM İZLE CUMA FOX TV HD İZLE

Akgün Yağmur' a ne olduğunu öğrenmek için Gökhan'la yola çıkmışken, Selim emniyette rüşvet olayıyla ilgili ifade verir. Yağmur ve Kaan'ın kaza yaptığını kısa sürede öğrenince hastaneye koşarlar. Kaan ve Yağmur ameliyattayken Selim bu olayın sabotaj olabileceği şüphesiyle olayı araştırmaya başlamıştır bile. Akgün olayın kendisine yapılan bir sabotaj olduğunu öğrenince yapanı bulup cezasını vermeyi kafasına koyar. Gökhan ise kimliğinin ortaya çıkmaması için sürekli tetiktedir. Yağmur uyandığında kaza anını hatırlayamaz. Kaan'ın durumu ise daha ciddidir. Gökhan için şimdilik tehlike geçmiştir. Akgün ve Selim olayın peşine düşerken Canan da olayın sabotaj olduğunu öğrenip Selim'e sakladığı için kızar. Selim'in görevden el çektirildiği haberi gelince Akgün'e daha fazla iş düşecektir. Akgün Soner ve Eray'ın yardımıyla sabotajcının peşine düşer. Kim olduğunu öğrendiği anlarda ise Gökhan, Yağmur'un olayı hatırlamak üzere olduğunu fark etmiş olup ona yanaşır. Gökhan kendisi için çemberin daraldığını anlayınca geri dönülmez bir yola girer.

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İzleyiciler Son Yaz 22. bölüm izle tek parça bölümünde heyecanlı anları ekranlara taşıyacak. Her Cumartesi günü olduğu gibi bu Cumartesi de ekranlara FOX TV'de gelecek olan Son Yaz 22. bölüm izle, Son Yaz yeni bölüm, Son Yaz yeni bölümde ne olacak, Canlı izle Son Yaz 18 Eylül Cumartesi detaylarını görebilirsiniz. İlgiyle izlenen Son Yaz dizisi yeni bölümünü vatandaşlar kaçırmadan izlemek istiyor.

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