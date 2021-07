FOX Sen Çal Kapımı 45. bölüm youtube tek parça kesintisiz (14 Temmuz Çarşamba)

SEN ÇAL KAPIMI 45. BÖLÜM İZLE FOX TV CANLI TIKLAYIN

Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yapar. Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir. Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır

Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek







Yayınlanan her bölümde hayranları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e olan hayranlıklarını katlıyor ve Sen Çal Kapımı 45. bölümde de yeni bölümü izleyecekler. Ekranların en sevilen isimleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı 45. bölümü ile ekranlara dönüyor.



Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.Tür: Romantik KomediYapim Şirketi: Mf YapımYapimci: Asena BülbüloğluGenel Koordinatör: Nevin AyazYönetmen: Yusuf PirhasanSenaryo: Ayşe Üner KutluUygulayici Yapımcı: Zeynep BilgiçMüzİsyen: Aytekin AtaşGörüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür DemİrSanat Yönetmeni: Serkan ÖzerStyling (Stil Danişmani) : Nesrin AyazHande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak MeralKostüm Sorumlusu: Venhar KömürFoxTV dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor belli oldu. Sen Çal Kapımı dizisi İstanbul'da çekiliyor.