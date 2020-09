Fox, Sacramento'ya bir şampiyonluk getirmeyi umuyor

Sacramento Kings point guardı De'Aaron Fox, Sacramento'ya bir şampiyonluk getirmeyi umduğunu söyledi.



Kings, Orlando bubble'ında 2006'dan beri ilk kez playoff yapmaya çalışmış olsa da, başarılı olamamıştı.



Fox, Sacramento'yu playofflara geri götürme ve nihayetinde Kaliforniya'da bir şampiyonluk kazanma mücadelesinden memnun kaldığını belirtti.



Genç point guard, Kings'in geleceği ve ekiple başarılı olma isteği üzerine konuşmak için "The Old Man and the Three with JJ Redick and Tommy Alter" podcast'ine konuk oldu:



"Neredeyse on yıl, on beş yıldır playofflarda bulunmayan bir takımda yer alan oyunculardan biri olduğunuzu ve sonra playofflara çıkan ilk takım olduğunuzu hayal edin.



Açıkçası, özellikle Batı'da olduğumuz için bu çok zor, ama sadece bunun bir parçası olabilmek bile özel bir şey olurdu. Ve sonunda şampiyonluk mücadelesi veren bir takım oluşturabilirsek ve Sacramento'da bir şampiyonluk kazanırsak, buna oldukça farklı bakılırdı ve muhtemelen her şeyden çok daha iyi hissettirirdi. Ben bu sürecin bir parçası olmak isterim."



Kentucky çıkışlı guard, önümüzdeki birkaç ay içinde çaylak ölçekli bir sözleşme uzatması için uygun durumda olacak ve Kings'in ön ofisindeki yeni rejimin, ekibi Fox etrafında kurmaya çalışıp çalışmayacağı ise merak konusu.