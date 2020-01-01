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Fox: "Sacramento'da kalmak istiyorum"

De'Aaron Fox ve Sacramento Kings'in, bir sözleşme uzatması hakkında çoktan tartışmalar yürüttüğü açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
De'Aaron Fox ve Sacramento Kings'in, bir sözleşme uzatması hakkında çoktan tartışmalar yürüttüğü açıklandı.

Fox, Kings ekibi için uzun vadede bakışını şu şekilde açıkladı:

"Her şey aynı, bunun hakkında söylenecek çok şey olduğunu sanmıyorum. Kendimi burada görüyorum. Burada olmak istiyorum. Açıkçası, kazanmak istediğimizi biliyorsunuz ve şu anda, sanırım geçen yıl kendimizi iyi bir konuma getirdik. Bu yıl yine playoff yapmak için aynı pozisyonda gibiyiz. Hepimiz bunu istiyoruz ve sonra bir sonraki adımı atmaya devam ediyoruz."

Sacramento'nun kullanmak üzere iki "Designated Player" çaylak ölçekli uzatma kontratı bulunuyor, bu da Kings'in Fox'ın uzatma kontratında beşinci bir sezon sunmasına izin veriyor.


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