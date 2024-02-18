Haber Tarihi: 18 Şubat 2024 14:44 - Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2024 14:44

FOX neden NOW oldu, oluyor? FOX TV satıldı mı?

FOX neden NOW oldu, oluyor? FOX TV satıldı mı soruları tekrar gündeme geldi. Medya dünyasında yeni gelişme... Bir süredir FOX TV'nin adının değişeceği haberleri kulislerde yankılanıyordu. Son gelen bilgiye göre ise FOX TV'nin yeni adı belli oldu. FOX TV'nin yeni ismi Now TV oldu. Kanalın yakın takipçileri yaşanan gelişme üzerine Now TV nedir? FOX TV kapandı mı, satıldı mı, adı mı değişti? FOX TV adı ne oldu? sorularını sıkça sormaya başladı. İşte Now TV uydu frekans bilgisi...

FOX neden NOW oldu, oluyor? FOX TV satıldı mı?
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FOX TV satıldı mı? FOX TV ismi neden değişiyor, neden NOW oluyor soruları tekrar gündeme geldi.  FOX TV'nin adının değişeceği uzun zamandır gündemdeydi. Disney grubunun FOX'u satın alması üzerine yeni isim arayışına gidildiği öğrenildi. Dünya genelinde isim hakkı nedeniyle pek çok FOX kanalının adı da değişecek. Türkiye'de dizileri ile adından söz ettiren FOX TV'nin yeni adı belli oldu.

FOX TV NEDEN NOW TV OLDU, İSMİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de uzun zamandır yayın hayatına devam eden FOX TV, 12 Şubat itibarıyla adını ve logosunu "NOW" olarak güncelledi.

Amerikan merkezli olan ve birçok ülke gibi Türkiye'de de yayın yapan FOX TV'nin ismi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen onayla birlikte dün değişti. Kanal, artık NOW TV ve logosuyla yayın hayatına devam edecek.

Değişikliğin ardından çok sayıda izleyici, "FOX TV'ye ne oldu", "FOX TV yayından kalktı mı", "FOX TV neden NOW oldu" gibi sorularının yanıtlarını arıyor.

Amerika merkezli The Walt Disney Company'nin Türkiye'de 24 Şubat 2007'de kurduğu FOX TV, uzun süredir yayın hayatına devam ediyor.

Disney'in aldığı isim hakkının dolması nedeniyle FOX, yayın yaptığı ülkelerde Star Channel ve FX olarak isim değişikliğine gitti. Ancak Türkiye'de zaten FX ve Star TV olduğu için 24 Ocak 2024 tarihinde Türkiye'ye özgü olarak NOW adını alacağı duyuruldu. 12 Şubat 2024 itibarıyla da değişim gerçekleşti.

FOX TV KAPANDI MI, SATILDI MI, ADI MI DEĞİŞTİ?

Fox TV isim hakkı nedeniyle isim değişikliğine gitmeye karar verdi. Yani kanal ne satıldı, ne kapandı ne de el değiştirdi. FOX TV'nin yeni adının Now TV olacağı açıklandı.

NOW TV NEDİR?

Now TV FOX TV'nin yeni ismi ve yeni logosu ile birlikte Türkiye'de yayınına devam edecek. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı sosyal medya hesabından isim değişikliğini duyurdu. Taşçı paylaşımında "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı." dedi.

NOW TV UYDU FREKANS BİLGİSİ 2024

Now TV yayınlarına FOX TV uydu frekansı ile devam edecek.

Türksat 4A

12336 H 5520 3/4 (SD)
12329 H 6666 2/3 (HD)

Türksat 5B

11305 V 30000 3/4 (HD)
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