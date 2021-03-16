FOX Masumiyet yeni bölüm Çarşamba 4. bölüm izle kesintisiz tek parça full

MASUMİYET 4. BÖLÜM ÇARŞAMBA İZLE FOX, TIKLAYIN

İlker'in şok ziyareti, bazı sorulara cevap olup, acımasız yalanların sonunu getirirken yeni bir acımasızlığın fitilini ateşler. Ela'nın yanında Bahar'a yakalanan İlker, savunmasında reddettiği ilişkiyi kabul etmek zorunda kalır. Fakat İlker'in açıklaması, Ela'nın gururunu bir kez daha kırar. O güne dek sadece kızı için adalet arayışında olan Bahar, madalyonun diğer yüzüyle; Ilgazlar'ın profesyonelce yürüttüğü algı operasyonuyla karşı karşıya kalır. Operasyonun, bir diğer kurbanı ise İrem'dir.

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