Fox. "KOVID-19 beni kamyon çarpmışa çevirdi!"

Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox, 21 Nisan'dan bu yana kadro dışında olmasının sebebinin, kendisi ve nişanlısı Recee Caldwell'in KOVID-19'a yakalanmış olmalarından ötürü olduğunu açıkladı.



Sports Illustrated'dan Howard Beck'e göre, KOVID-19'un kendisini "Kamyon çarpmışa çevirdiğini" söyleyen Fox, hem kendisinin hem de Caldwell'in "baş ağrıları, vücut ağrıları, titreme ve susuzluktan" muzdarip olduklarını, ancak artık iyileştiklerini ve daha iyi hissetiklerini belirtti.



Kings için bu sezon oynadığı 58 maçta kariyerinin en iyisi olan 25.2 sayı ortalaması yakalamış 23 yaşındaki oyuncu, henüz doktorlardan maçlarda oynama izni alabilmiş değil.



