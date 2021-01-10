FOX Kefaret yeni bölüm pazar 20:00 izle

FOX Kefaret 8. bölüm araştırması yapılmaya devam ediliyor ve 10 Ocak Pazar günü ekranlara gelerek televizyon karşısında izleyebilirsiniz. Bu yeni bölüm Kefaret canlı izle yeni bölüm konusunda neler olacağına dair özet video, fragman tanıtım ve yazılar bulunuyor. Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın başrolünde oynadığı Kefaret dizisi yeni bölüm, son bölüm FOXTV yayınında canlı izle ile yayınlanıyor. Bugün 10 Ocak 2021 Pazar yeni bölümünü izleyecek olan izleyiciler konusunda Kefaret yeni bölüm son bölüm izle, Canlı yayın Kefaret izle yeni, Nurgül Yeşilçay Mert Fırat canlı izle Kefaret son bölüm FOXTV detayları.Kefaret dizisinde yeni bölüm gelişmeleri büyük merak uyandırdı. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın oynadığı karakterlerin yakınlaştığı sahneler büyük ilgiyle merak ediliyor.Sinan, Arzu ve Mehmet'in Cansu konusunda yalan söylediklerini ve Cansu'nun gerçekten Zeynep'in kızı olduğunu bilmekte ancak bunu Zeynep'e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Ahmet, Arzu'yu tedavi ederken karşılaştığı Cansu'nun kendi kızı olabileceğinden kuşkulanmaya başlar. Münevver, Sinan'a araba alma bahanesiyle Kadir'le hoş bir gün geçirir. Ancak Sinan kendisine danışılmadan alınan bu arabaya tepki gösterecektir. Meltem, Ahmet'in evlenir evlenmez kendisini başından atmasının faturasını Zeynep'e keser ve aralarında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Sabri'nin Elif'i kaçırdığını itiraf ederek kızını ve büyük bir serveti Zeynep'e bıraktığı haberi basına düşer. Bu haberin Ahmet tarafından öğrenilmesinin sonuçları Zeynep için çok ağır olacaktır.Zeynep, Sabri'den miras kalan güzel çiftlikte Sude ve Can ile yaşamaya başlar. Sude'nin eski dadısı Ayşe de çiftliktedir, Zeynep'e kaçırılma sonrası yaşananlar hakkında tüm merak ettiklerini anlatır. Zeynep, Sude ile yakınlaştıkça Sinan'ın ulaştığı yeni bilgiler kuşkularını tırmandıracaktır. Münevver kardeşine iş bulma gayretine düşer ancak Sinan'ın herkesten sakladığı gizemli ve önemli bir işi vardır. Abisinin hapisten çıkmasıyla birlikte tırmanmaya başlayan olaylar sonucu vurulan Arzu'yu tedavi etmesi için Ahmet zorla getirilir. Ahmet küçük Cansu ile tanışır.Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet( Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde herşeyini kaybetti.Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri aldılar.Dram25 FilmKoray Şahin & Fırat ParlakMesude ErarslanMahinur Ergun & Melih ÇamArzu Ersan DeligözSaki Çimen & Uğur Ateş: Necmettin AkdenizEmİne İnan YildirNilay Koçak MeralÖzgen Ece HendekKefaret sizisi oyuncuları arasında Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenlİ, Efe Deprem, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz, Enis Yildiz, Ayberk Aladar, Tolga Güleç, Lavinya Ünlüer, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu, Göktan Oktay Göztepe bulunuyor.İstanbul'da çekimleri yapılan Kefaret dizisi Sarıyer gibi göl ve orman bölgelerinin yanı sıra Nişantaşı lüks semtlerde çekiliyor.Canlı izle Kefaret dizisi son bölüm ile birlikte televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. FOXTV Kefaret dizisi 8. bölüm canlı izle detayları belli oldu ve resmi olarak açıklandı.