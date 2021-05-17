FOX izle Masumiyet (YENİ BÖLÜM) 12. bölüm kesintisiz youtube izle
Masumiyet 12. bölüm izle canlı yayın Pazartesi TV8'de yeni bölümü ekranlara geliyor. Son bölüm Masumiyet dizisi ile birlikte bir çok izleyici ekran başına kilitlenmiş ve Masumiyet 12. bölüm izle canlı yayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi FOX ekranlarındaki yerini almıştı. FOX Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet" sürpriz gelişmelerle dolu 12. bölümüyle 17 Mayıs Pazartesi saat 21.00'de FOX'ta.
Masumiyet 12. bölüm izle 17 Mayıs 2021 Pazartesi FOX izlemek istiyor. İzle Masumiyet FOX tek parça yeni bölüm 12. bölüm izlemek isteyenler Pazartesi ekranlara gelen bölümde izleyiciyle buluşuyor. Pazartesi FOX Masumiyet 12. bölüm canlı yayın izle yeni bölümüyle izlenebilecek. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Masumiyet"in kadrosunda ayrıca Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler yer alıyor.
Masumiyet 12. bölüm izle FOX Pazartesi günü 17 Mayıs 2021 saat 20:00'de yayınlanıyor.
Bahar ve Hale, çocukları için sıra dışı bir iş birliği yapmak zorunda kalırken, Harun'un gizli iş birlikleri ise davanın seyrini değiştirecek güçtedir. Ela, annesinin elini tutup, İlker'e arkasını dönmeyi nihayet başarır ancak Hale'nin dava sürecini etkilemek için bulduğu radikal çözüm Ela, İlker ve İrem üçlüsünün duygusal dengelerini kökünden sarsar. Ela, Hale'nin attığı adımla dengesini kaybederken, İrem; Hale ve İlker'den hayatının en ağır darbesini yer. Bahar, Harun'un etrafını saran sis perdesini ilk kez aralarken, İlker'in son hamlesi herkesin sınırlarını zorlayacaktır.
MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZET
Hale'nin planıyla köşeye sıkışan İsmail, kendi ağzıyla suçunu itiraf etmek ve teslim olmak zorunda kalır. İsmail'in şok itirafıyla yer yerinden oynarken, Umut'un o gece olay yerinde olduğunun tespit edilmesiyle davanın seyri değişir. Bahar ve Ela ortaya çıkan şok gelişmelerle sarsılır, birbirlerinden habersiz aynı gerçeği arayan anne kız, gerçekler ve yalanlar arasında arafta kalır. İsmail'in gölgesinden kurtulan Hale ve İlker için ise vakit, karanlık aile geçmişleriyle hesaplaşma vaktidir. İsmail'in yıllarca gözlerden saklamayı başardığı hastalıklı dünyası göz önüne serilirken İlker, İrem ve Ela arasındaki dengeler bir kez daha değişir. Harun'un gizli gündemleri ise saklı kalmış bambaşka gerçekleri su yüzüne çıkarmak üzeredir.
MASUMİYET KONUSU NEDİR?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar'ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela'nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela'nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
MASUMİYET OYUNCULARI KARAKTERLERİ
Hale Ilgaz - Hülya Avşar Harun Orhun - Mehmet Aslantuğ Bahar Yüksel - Deniz Çakır Ela Yüksel - İlayda Alişan İlker Ilgaz - Serkay Tütüncü İrem Orhun - Deniz Işın Yelda Demirci - Selen Uçer Timur Yüksel - Tolga Güleç Banu Kaya - Asena Tuğal İsmail Ilgaz - Ertuğrul Postoğlu Neval Hancı - Alayça Gidişoğlu
MASUMİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?
Pazartesi FOX dizisi Masumiyet Kocaeli'nde çekimleri yapılıyor. Çekimler Kocaeli'nin Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Başiskele gibi hemen hemen tüm ilçelerinde çekimleri gerçekleşiyor.
MASUMİYET 12. BÖLÜM İZLE YOUTUBE KESİNTİSİZ TEK PARÇA
MASUMİYET YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Masumiyet izle 12. bölüm için FOX ekranlarında HD tek parça kesintisiz full canlı yayın ne zaman? arayışı bulunuyor. Pazartesi gününe alınan Masumiyet 12. bölüm izle 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü FOX TV'de yayınlanıyor.