FOX izle 2. bölüm Misafir yeni bölüm, FOX TV Misafir (2. BÖLÜM İZLE)

MİSAFİR 2. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Misafir 2. bölüm FOX HD olarak yayınlanıyor ve vatandaşların yeni bölüm beklentisi yüksek şekilde beklenti oluşturmuş durumda. Ekranlara gelmek için dizinin 2. bölüm 18 Kasım Perşembe Misafir Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Ozan Dolnay, Bülent Şakrak'ın oynadığı dizi rating sıralamasında zirveye çıkmak için çabalıyor.Uzun süren sessizliğinin ardından Hazal Kaya Misafir 2. bölüm izle ekranlara geliyor ve 18 Kasım Perşembe günü yayınlanma tarihi bekleniyor.Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem'in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.FOX TV dizisi 11 Kasım 2021 Perşembe günü başlayacak ve Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan oynuyor.Senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı ve yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı 11 Kasım Perşembe saat 20.00'de 1. bölümüyle yayınlanacak "Misafir"de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üççocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.