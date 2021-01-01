Fox: "Bubble deneyimi, korkunçtu!"

Sacramento Kings point guardı De'Aaron Fox, Orlando'daki bubble deneyimini "korkunç" olarak adlandırdı.



Eski NBA oyuncuları Matt Barnes ve Stephen Jackson'ın sunduğu "All That Smoke" podcasti'nin son bölümünde, Fox'a NBA bubble'ı hakkında sorular sorulduğunda, genç oyuncu şunları söyledi:



"Korkunç bir deneyimdi. Bir daha asla böyle bir şey yapmaya zorunlu kalmak istemiyorum."



Fox, bubble'da iyi bir performans göstermiş olsa da, Kings playofflara kalamamıştı:



"Orası çok farklıydı. Seyirciler olmadan oynayabilmeniz gerekiyor. Taraftar yok, enerji yok, kendi enerjinizi yaratmanız gerekiyor. Temelde, sabah saat 8'de arka spor salonunda oynadığınız AAU maçlarına benziyor. Oynamaya hazır gelmeniz gerekiyor. Kimse size yardımcı olmuyor."



Son birkaç haftada pozitif KOVID-19 vakalarının artmasına rağmen NBA, şu anda sadece maçları ertelemekle sınırlı kalmış durumda ve sezonu duraklatmak veya yeni bir bubble oluşturmak gibi bir planı bulunmuyor.



