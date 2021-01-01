Fox, Bagley III'nin babasının eleştirisi hakkında konuştu

Sacramento Kings point guardı De'Aaron Fox, takım arkadaşı Marvin Bagley III'nin babasının yorumlarıyla ilgili oluşan dramaya değindi.



Bagley III'nin babası Kings'i Twitter'dan eleştirmiş ve takımdan oğlunu takas etmesini istemişti.



Sonra da Fox'un babası, Bagley III'nin babasının bu yazdıklarına katıldığını belirtmişti.



Fox, dün gece Golden State Warriors'a karşı alınan yenilgiden sonra, takım arkadaşıyla ilgili bu durumu The Athletic'den Jason Jones'a şu şekilde açıkladı:



"Parkede basketbol oynayan kimsenin iki tane tweet'i kafasına taktığını sanmıyorum. Ve eğer takıyorsa, bu işi bırakması gerekir. Çünkü bu ligde oynadığınızda insanlar hayatınızın her günü size tweet atacak."



Warriors karşısında en kötü artı/eksi istatistiklerinden birini tutturarak (-27) sadece 5 sayı ve 9 ribaundla oynayan Bagley III, son olaylardan etkilenmiş görünüyordu.



Kings ise, son beş maçta dördüncü mağlubiyetini almıştı.



