Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox, bu sezonki All-Star Maçı hakkındaki önceki yorumlarını açığa kavuşturdu.



Geçtiğimiz hafta Fox, NBA'in önümüzdeki ay All-Star Maçını gerçekleştirme planının "Aptalca" olduğunu belirttiği yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekmişti.



Şimdi, The Athletic'den Shams Charania ile yaptığı son röportajda bu yorumlarını netleştirme şansı bulan Kings yıldızı, fikrini ifade etmek için kelimelerini daha iyi seçmiş olması gerektiğini itiraf etti:



"Sanırım KOVID durumu gibi şeyler yüzünden farklı kelimeler kullanabilir veya bunu farklı bir şekilde açıklayabilirdim. Ama açıkçası All-Star olarak seçilenler, bu konuda minnettar olacaklardır.



Söylemeye çalıştığım şey, bir grup oyuncuyu bir araya getirmeniz sonrası birisinin testinin pozitif çıkabileceği ve temas takibinin, iki takım yerine 12-16 farklı takıma kadar yayılacağıydı."



Fox ayrıca, All-Star seçilmesi durumunda Batı Konferansı'nı temsil etmek için Atlanta'ya gideceğini de sözlerine ekledi:



"Seçilseydim giderdim sanırım, fakat bu, konsepti eskisinden daha çekici hale getirmezdi."



