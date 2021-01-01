Fox: "All-Star maçını düzenlemek, aptalca!"

Sacramento Kings point guardı De'Aaron Fox, koronavirüs salgını sırasında Mart ayında All-Star Maçı planlamanın lig için kötü bir fikir olduğunu düşündüğünü belirtti.



Fox, muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"Dürüst olmak gerekirse, bunun aptalca olduğunu düşünüyorum. Eğer normal maçlarda maske takıp tüm bunları yapıyorsak, All-Star maçını geri getirmenin ne anlamı var? Ama para böyle bir şey işte."



Yakın zamanda NBA ve NBPA'in, 7 Mart'ta Atlanta'da maçı düzenlemeyi planladığını belirten raporlar ortaya çıkmıştı.



Fox, düşüncelerine rağmen, hayran oyları kendisini bu maç için seçerse, oynamamazlık etmeyeceğini söyledi:



"Seçilirsem, tabii ki."



Fox, başka türlü oynayıp oynamaması ihtimali olduğu sorulduğunda, önceki yıllarda olduğu gibi, işin ucunda para cezası olduğunu sözlerine ekledi:



"Oynamazsanız para cezasına çarptırılıyorsunuz. Eğer kadroda olmanız gerekiyorsa ve sakat olmadığınız halde oynamamaya karar verirseniz, ağır bir para cezası var. Yani evet, oynarım."



Bununla birlikte, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, bu muhtemel All-Star maçında oyuncular için vazgeçme hükümleri içerdiğine de inanılıyor.



