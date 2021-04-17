Fousseni Diabate: "Gol için Allah'a teşekkürler"

Galatasaray'a karşı inanılmaz bir gol atan Göztepeli Fousseni Diabate maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fousseni Diabate: 'Gol için Allah'a teşekkürler'
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17 Nisan 2021 21:23
Göztepe'nin Galatasaray'a 3-1 yenildiği maçta olağanüstü bir golün altına imza atan Göztepeli futbolcu Fousseni Diabate maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Öncelikle Allah'a bu gol için teşekkür ederim ama bu bir takım oyunu. Her şeyi beraber yapıyor, beraber kazanıp kaybediyoruz. Galatasaray bizden ikili mücadelede, bitirişlerde daha iyiydi. İstediklerimizi yapamadık. Bugün yapamadıklarımızın analizini iyi yapıp sonraki maçlarda daha iyi olacağız."

"Biz gol atmamıza rağmen Galatasaray iyi oynamaya devam etti. Panik yapmadılar. Bu gardımızı düşürdü. İkili mücadelelerde daha iyiydiler, biz de geri çekildi ve bu da bizi kötü etkiledi."



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