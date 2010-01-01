Fournier: "KOVID-19 sonrası iyileşme sürecim, çok acılıydı"

Boston Celtics guardı Evan Fournier, KOVID-19 sonrası toparlanırken hala bazı zorluklar yaşadığını itiraf etti.



Fournier, iyileşme sürecinin kendisi için "oldukça acılı" olduğunu belirtti:



"En başta planım, bana yardımı olsun diye bunun hakkında konuşmayı bırakmaktı, ama mesele şu ki, sanki bir beyin sarsıntısı geçirmişim gibi hissediyorum. Şu anda aslında biraz daha iyi durumdayım, ama ilk başta parlak ışıklar gözlerimi rahatsız ediyordu ve görüşüm bulanıktı. Her şey benim için çok hızlı gidiyordu.



En hafif tabiriyle acılı bir iyileşme süreci oldu. Ama önemli olan şey, playofflara giderken ivme kazanmamız ve sıkı oynamaya devam etmemiz."



Celtics, normal sezonun sonuna yedi maç kala 34-31 derecesine gerilemiş bulunuyor.



