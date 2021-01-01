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Fournier, henüz serbest oyuncu dönemini düşünmüyor

Boston Celtics forveti Evan Fournier, Celtics ile serbest oyuncu dönemini düşünmeye henüz hazır olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics forveti Evan Fournier, Celtics ile serbest oyuncu dönemini düşünmeye henüz hazır olmadığını söyledi.

Takımın genel menajeri Danny Ainge, Celtics'in bu yaz döneminde Fournier ile yeniden sözleşme imzalama olanağına ilişkin iyimserliğini ifade ederken, Fournier bu dönem hakkında konuşmaya hazır olmadığını belirtti:

"Dürüst olmak gerekirse, şu anda pek odak noktam değil. Odaklandığım tek şey yalnızca setleri ve takım arkadaşımla nasıl oynayacağımı öğrenerek, maç kazanmak. Açıkçası, burada başarılı olabilirsem ve takımın kazanmasında bir etkim olabilirse, bu gelecekte değerlendirilecek bir konu. Ben anı yaşamayı tercih ediyorum."

Koç Brad Stevens ise, Fournier hakkında şunları söyledi:

"Onun yaptıklarını yapabilecek başka bir oyuncuya ihtiyacımız vardı ve bizimle olduğu için şanslıyız. O bir veteran. Bunları görmüş geçirmiş birisi. Bize karşı birçok kez oynamıştı ve setleri herkes kadar iyi biliyor. Bizim tek isteğimiz, güçlü yönleriyle oynaması ve başka hiçbir şey için endişelenmemesi."


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