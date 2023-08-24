Fountas "Kendimi hazır hissediyorum"

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Taxiarchis Fountas takıma hazırım mesajı verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Fountas 'Kendimi hazır hissediyorum'
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24 Ağustos 2023 13:47
D.C. United ile yollarını ayırdıktan sonra Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Taxiarchis Fountas, fiziksel açıdan eksikleri olsa da çıktığı ilk antrenmanlarda oldukça olumlu sinyaller verdi.

Hem kanat hem de ikinci forvet pozisyonunda görev yapabilen Yunan yıldızın, teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmede "Kendimi hazır hissediyorum" dediği öğrenildi.

Kanat bölgesindeki sıkıntıdan dolayı, Fountas, Akyazı'daki Rize maçında kadroda olabilir.

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