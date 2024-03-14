Fountas'ın morali bozuk

Sezon başında Trabzonspor'a gelen Taxiarchis Fountas, ilk 11'de düzenli olarak forma giymeyi bir türlü başaramadı.
Oyuncunun yaşadığı bu düşüş, Yunanistan Milli Takım'ındaki durumuna da yansıdı. Komşunun aday kadrosunda uzun bir aradan sonra yer alamayan Fountas'ın morali bozuldu. Bu arada Trabzonspor'dan Karagümrük'e kiralık olarak verilen Kourbelis ise aday kadroya çağrıldı.
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Oyuncunun yaşadığı bu düşüş, Yunanistan Milli Takım'ındaki durumuna da yansıdı. Komşunun aday kadrosunda uzun bir aradan sonra yer alamayan Fountas'ın morali bozuldu. Bu arada Trabzonspor'dan Karagümrük'e kiralık olarak verilen Kourbelis ise aday kadroya çağrıldı.
28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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