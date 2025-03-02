Foti: 'Öz güvenimiz yerinde'

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, ligdeki Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Salvatore Foti, Youssef En-Nesyri'nin performansı için gelen soruya, "En-Nesyri için şunu söyleyebilirim, birlikte oynadıkları zaman tıpkı Dzeko gibi elinden geleni yapıyor. Çok kaliteli oyuncularımız var. Oyuna giren tüm oyuncularımız gol için ellerinden geleni yapıyor. Bu kaliteye sahipler. İyi bir kadromuz var. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz." yanıtını verdi.



Fenerbahçe'deki gol dağılımın çok sayıda oyuncuda olmasını değerlendiren Foti, "Bu da takımın çok iyi çalışma yaptığını gösteriyor. Saha içindeki mücadelenin iyi olduğunu gösteriyor. Bizim için iyi bir istatistik. Bunun devam etmesini istiyoruz." dedi.



Foti, son olarak savunmadaki başarılı istatistiklerinin hatırlatılmasının ardından, "Tabii ki bu da defansif olarak iyi çalıştığımızı gösteriyor. Blok olarak geride olduğumuzda iyi pozisyon alıyoruz. Bu da savunma anlamındaki performansımızı gösteriyor. Önümüzdeki maçlar için öz güvenimiz yerinde." yanıtını verdi.



