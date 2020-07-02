Forza Horizon 5, işitme engelli bireylere jest yapacak!

2021 yılına damga vuran oyunlardan biri tartışmasız Forza Horizon 5'di. Daha iyi grafiklerle ve yeni araçlarla dördüncü oyunun etkisi üzerimizdeyken bizi aşırı doza götüren beşinci oyun, takdir edilesi bir özelliği bünyesine katma hazırlığında. AAA oyunlarda işitme engelli bireyler için işaret dili seçeneği her defasında es geçiliyor. Bu durum, oyunları herkese ait olmaktan çıkarmakta. Forza Horizon 5, işitme engellileri önemseyen nadir oyunlardan biri olmaya geliyor.



Forza Horizon 5, yeni ayla birlikte işaret dilini destekleyecek



Forza serisini diğer yarış oyunlarından ayıran özelliklerinden biri, ara sahnelere gerçekten önem vermesi. Ara sahnelerde oyunun hikayesini doğrudan etkileyen durumlar konuşuluyor ve bir oyuncu için bunları anlayamamak acı verici olmalı. Neyse ki artık işitme engelli bireyler, Forza oynarken ara sahneleri atlamak zorunda değil. 1 Mart itibariyle oyuna eklenecek olan işaret dili seçeneği ile ara sahnelerde işaret diliyle diyalogları tarif eden bir sunucu göreceksiniz.



Bu özellik, oyun içerisindeki 300'ü aşkın ara sahnede etkin olabilecek. Böylece işitme engelliler, oyunun hiçbir detayını kaçırmadan oynamaya devam edebilecek. Xbox, bu özelliğin duyurusunda diğer oyun stüdyolarına da mesaj verdi. AAA oyunlardaki ara sahnelerde işaret dilinin yer alması için diğer büyük stüdyolara çağrıda bulunuldu.



Xbox'ın erişilebilirlik alanında sunduğu çeşitlilik için büyük bir avantaj olan işaret dilini, diğer Xbox oyunlarında görmeyi de umuyoruz. Özel oyunlarıyla yakın gelecekte bizi adeta bombardımana sokacak olan Xbox Game Studios, işaret dili desteği ile herkesin gönlünü almayı başarabilir.



(Kaynak: shiftdelete.com)



