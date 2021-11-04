Forvette ilk tercih Djaniny

Trabzonspor 'un Danimarkalı golcüsü Andreas Evald Cornelius, 5 maç üst üste 11'de oynamış, 3 gol atmıştı. Eşinin doğum sürecinde sık sık ülkesine giden ve 3 haftadır yedek kalan 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçıyla ilk 11'e dönmeye hazırlanıyordu. Ancak sürpriz bir gelişmeyle Cornelius, kasık sakatlığı nedeniyle idmana çıkmadı.
Danimarkalı'nın Beşiktaş maçına yetişmesi bekleniyor. Ancak Avcı'nın Beşiktaş'a karşı forvetteki ilk tercihinin Djaniny olacağı, Cornelius'u riske etmeyi düşünmediği öğrenildi.
Danimarkalı'nın Beşiktaş maçına yetişmesi bekleniyor. Ancak Avcı'nın Beşiktaş'a karşı forvetteki ilk tercihinin Djaniny olacağı, Cornelius'u riske etmeyi düşünmediği öğrenildi.