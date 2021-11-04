Forvette ilk tercih Djaniny

Trabzonspor'da teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş derbisine Djaniny ile çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Forvette ilk tercih Djaniny
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2021 11:01
Trabzonspor 'un Danimarkalı golcüsü Andreas Evald Cornelius, 5 maç üst üste 11'de oynamış, 3 gol atmıştı. Eşinin doğum sürecinde sık sık ülkesine giden ve 3 haftadır yedek kalan 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçıyla ilk 11'e dönmeye hazırlanıyordu. Ancak sürpriz bir gelişmeyle Cornelius, kasık sakatlığı nedeniyle idmana çıkmadı.

Danimarkalı'nın Beşiktaş maçına yetişmesi bekleniyor. Ancak Avcı'nın Beşiktaş'a karşı forvetteki ilk tercihinin Djaniny olacağı, Cornelius'u riske etmeyi düşünmediği öğrenildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.