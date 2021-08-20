Forvetsiz Fenerbahçe: Yaş ortalaması 20.5

Fenerbahçe kadrosu açıklandığında kulübeden gelebilecek Ferdi ve Nazım dışında başka isim görünmüyordu. Pereira hem sakatlıklar hem de FFP kısıtlaması nedeniyle elde kalan kısıtlı malzemeyle en iyisini sahaya sürmeye çalışmış. Fenerbahçe maçın ilk yarısında çok ürkek bir görüntüdeydi. Sürekli gerideki üç stoper risk oluşturmayacak paslarla oyunu soğuttu. Sarı-lacivertlilerin ilk yarıda neredeyse pozisyonu yoktu. Ancak Fransız hakem Bastien Fenerbahçe'nin çok net bir penaltısını vermedi. İkinci yarıda takımın en iyisi İrfan, iki pozisyona girdi. İlkinde net fırsatı rakip savunmaya nişanladı. İkincisinde ise talihsiz şekilde sakatlandı. Tıkanan oyunda 'kulübeden kim gelecek' diye merak edilirken sahneye genç Muhammed çıktı. Genç oyuncu uzaktan attığı golle takımına skor avantajını getirdi. Sarı-lacivertliler bu dakikadan sonra çok daha öz güvenli oynamaya başladı. Pereira sahaya Arda Güler'i de atarak büyük cesaret gösterdi. Fenerbahçe rövanş öncesi avantajı yakalamayı bildi.



GÜMÜŞKAYA ALTIN ZAFER

62. dakikada Mesut Özil'in yerine giren 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, attığı golle herkesi mest etti. Altyapıdan yetişen genç orta saha, oyuna dahil olduktan 3 dakika sonra ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluştu ve uzak köşeye sert ve bir o kadar da şık vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti. F.Bahçe'ye galibiyeti getiren sayı Muhammed'in ilk Avrupa golü olarak da kayıtlara geçti.



KİMDİR?

1 Ocak 2001 İstanbul doğumlu orta saha oyuncusu, 1 Temmuz 2016'da Fenerbahçe altyapısına katıldı. Geçen sezonu TFF 1. Lig ekibi Boluspor'da geçiren Muhammed, bu sezon eve geri döndü. Bolu'da 22 resmi maça çıkarken 4 gol, 1 asistle oynadı. U15, U17, U18, U19 seviyelerinde milli formayı toplam 18 kez giydi.



GENÇLİK ATEŞİ!

Forvetsiz Fenerbahçe'nin kulübesinde sadece 6 isim yer alırken, yaş ortalaması 20.5 olarak dikkat çekti. Berke (21), Ertuğrul (18), Ferdi (21), Muhammed (20), Arda (16), Nazım (27). 55. dakikada Ferdi-İrfan Can, 62'de Mesut- Muhammed, 67'de de Novak-Arda değişikliği geldi. 3 genç yıldız oyuna girdikten sonra takım hareketlendi. Muhammed gibi Arda da ilk kez Avrupa arenasında boy gösterdi.



ARMAYI ARADI BULAMADI!

F.Bahçe önceki gün tanıtımı yapılan 3. formasıyla sahadaydı. Muhammed golden sonra alışık olunduğu üzere formanın göğsünde olan logoyu öpmek istedi ancak yerinde olmadığı için öpemedi.



