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Forvet yok, Sinan Gümüş var

Galatasaray'da forvet transferi gecikince Fatih Terim çözümü kadro içinde buldu.

Kaynak: Sabah
Forvet yok, Sinan Gümüş var
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26 Ocak 2019 10:06
Galatasaray'da yeni forvet Göztepe deplasmanına da yetişemedi. Alan ve Pato için girişimlerde bulunan sarı - kırmızılılar sonuca ulaşamadı

Çözümü takım içinden bulmaya çalışacak Fatih Terim, ileri uçta Sinan Gümüş'ü kullanacak. 6-0 kazanılan A.Gücü maçında hat-trick yapan Onyekuru ikinci forvet olarak Sinan'a destek verecek.

Sarı kart cezalısı Belhanda'nın yerine Donk ilk 11'e girecek. Oyun içinde Faslı 10 numaranın pozisyonuna ise Ndiaye geçecek.

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