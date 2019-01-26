Galatasaray'da yeni forvet Göztepe deplasmanına da yetişemedi. Alan ve Pato için girişimlerde bulunan sarı - kırmızılılar sonuca ulaşamadıÇözümü takım içinden bulmaya çalışacak Fatih Terim, ileri uçta Sinan Gümüş'ü kullanacak. 6-0 kazanılan A.Gücü maçında hat-trick yapan Onyekuru ikinci forvet olarak Sinan'a destek verecek.Sarı kart cezalısı Belhanda'nın yerine Donk ilk 11'e girecek. Oyun içinde Faslı 10 numaranın pozisyonuna ise Ndiaye geçecek.