Forvet Valencia'ya yaradı, 10 oldu

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, ligde 10 gole ulaştı.



Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve ligin büyük bölümünde sağ açıkta görev yapan Valencia, son haftalarda forvette görev yapmaya başladı.



Kanatta oynadığı dönemde de takımına golleriyle katkı veren Valencia, son haftalarda santrforda üst üste goller bulmayı başardı.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında da takımına gol katkısı sağlayan 31 yaşındaki hücumcu, Gaziantep, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa müsabakalarında da fileleri havalandırmıştı.



Enner Valencia, attığı golle gol sayısını 10'a çıkardı.



