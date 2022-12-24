Forvet profesörü Şenol Güneş

Dünya Kupası öncesinde Süper Lig'de ilk yarılarda 18 gol atan, ikinci 45 dakikalarda ise 9 gol bulan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ikinci yarıda attığı 4 golle tur atlarken, santrfor bölgesindeki oyuncuların performansıyla hücum hattında yüksek forma ulaştı.Özellikle Şenol Güneş'in göreve başlamasıyla adeta küllerinden doğan Cenk Tosun 2 gol ve 1 asistle siyah-beyazlıları sırtladı. Yine Hollanda formasıyla Dünya Kupası'nda yer alan ve son derece formda bir görüntüyle dönen Wout Weghorst da Türkiye Kupası'nda fileleri havalandırarak etkili futbolunu devam ettirdi.Cenk Tosun, Şenol Güneş sonrasında rakip filelere 3 karşılaşmda tam 5 gol bıraktı. Cenk, Valerin Ismael dönemindeki sessiz görüntüsünü unutturdu. Weghorst da Güneş ile başarılı oldu. Hollandalı forvet, deneyimli teknik adam ile 4 maçta 3 gol kaydetti. Beşiktaş, 25 Aralık Pazar günü Gaziantep FK karşısında da forvetlerinin gücünü kullanarak kazanmak ve çıkışını devam ettirmek istiyor.