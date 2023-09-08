Forvet hattımız Bertuğ'a emanet

EURO 2024 Elemeleri'nde 4 maçta 9 puan toplayan Türkiye, bugün 21.45'te Ermenistan'ı konuk ediyor.



Teknik direktör Stefan Kuntz, forvet hattında sıkıntı yaşarken, Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım'ın bu bölgede forma giymesi bekleniyor. Zeki Çelik-Ozan-Çağlar-Kazımcan savunma hattının önünde Salih Özcan-Orkun-Hakan Çalhanoğlu ile hakimiyet kurmak isteyen Alman çalıştırıcı, Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu ile de Bertuğ'u destekleyecek. Stefan Kuntz, hızlı hücumlarla Ermenistan savunmasını hazırlıksız yakalamak üzerine plan yaptı.



ERMENİSTAN'A KAYIP YOK



Tarihimizde Ermenistan ile 3 kez karşı karşıya geldik. Tüm maçlardan galip ayrılan Türkiye, 6 gol atarken sadece 1 kez kalesini kapatamadı. Tarihinde 100 yılı deviren Ay-Yıldızlılar 616 maçta 239 galibiyet- 145 beraberlik ve 232 yenilgi aldı.



ESKİŞEHİR TEK YÜREK



Türkiye'nin, bugün Eskişehir'de Ermenistan ile oynayacağı maç tam bir şölen havasına bürünecek. TFF, karşılaşmada 32 bin Türk Bayrağı'nın dağıtılacağını ve Yeni Eskişehir Stadı'nda Cumhuriyetimizin 100. yılına özel koreografinin yapılacağını duyurdu. Açıklamada "Dev Türk Bayrağımızla Eskişehir'de sahaya tek yürek olarak çıkacağız" ifadeleri kullanıldı.



NE DEDİLER?



ÖMER ÜRÜNDÜL

MİLLİ TAKIM'A ODAKLANAMADIK



Bizim için gerçekten çok önemli bir maç. İç sahadaki Ermenistan ve Letonya maçlarından alınacak 2 galibiyet bizi Almanya'ya götürür. Ermenistan'la ilk maçımız son derece zorlu geçti. Onların futbolunda önemli bir ilerleme var. Bunu da Galler'i deplasmanda yenerek gösterdiler. Biz medya olarak büyük takımların transferleriyle sürekli yakından ilgilendiğimiz için bu maça gereken hassasiyeti gösteremedik. Ferdi'nin yokluğunda sol bekte sıkıntı var, santrforda sıkıntı var çok dikkatli oynamalıyız. Eskişehir'in coşkulu seyircisi bizim için en büyük itici güç olacak. Kuntz'un takım tertibi ve taktik planı da son derecede önemli. Bu kritik maç için Milli Takımımıza yürekten başarılar diliyorum.



GÜRCAN BİLGİÇ

FARKLI KAZANACAĞIMIZ GÜN!



Ligler yavaş yavaş formunu buldu. Dolayısıyla kadron hemen hemen hazır bir halde sahaya çıkacak. Savunan bir rakip olacak karşımızda, problem yaratmaya çalışacaklar. Bu nedenle iki şey çok önemli. Tempo ve becerili oyuncuların sorumluluk alması. Kuntz'un bu detayları yakalaması gerekir. Öncelik duran toplarda olacaktır. Eskişehir gibi bir futbol kenti de geceyi renklendirir, keyifli hale getirir. Farklı bir sonucun alınacağı keyifli bir akşam yaşayacağımızı düşünüyorum.



