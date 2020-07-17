Galatasaray'ın pandemi öncesi yaptığı hesaplar, kötü gidişatla beraber suya düştü.



Liglere ara verilmeden önce sarı-kırmızılılar yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk planları yapıyordu. Ancak tam sekiz maçtır galibiyeti unutan Aslan, şampiyonluktan kopmakla kalmadı, Şampiyonlar Ligi umutlarını da tüketti. Devler Ligi'ne bu sezon katılamayacak olan sarı-kırmızılılar, yaklaşık 400 milyon liralık bir gelirden mahrum kalırken transferde en büyük kozlarından birini de kaybetmiş oldu.



Görüştüğü oyuncuları Devler Ligi kozuyla cezbeden Cimbom, zirveden kopmasının bedelini transferde de ödeyecek. Zira anlaşma noktasına getirilen isimler, birer birer gelmekten vazgeçiyor.



İşler iyice zorlaştı



Değişen yabancı kuralıyla birlikte sarı-kırmızılılar yerli yıldızlara yönelmişti.



Almanya'da Düsseldorf ile daha önce görüşen yöneticiler Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ı kiralamak için pazarlıklara başlamıştı. Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle bu oyuncuların gelme ihtimali de artmıştı. Ancak ligde işler kötü gidip de Devler Ligi elden kaçınca iki oyuncunun transferi zora girdi.



Ayrıca sezon başında Şampiyonlar Ligi kozuyla Seri, Lemina ve Nzonzi gibi isimleri büyük takımlardan kiralayabilen sarı-kırmızılıların bu defa kiralık oyuncu konusunda zorlanacağı da aşikar.



Maddi anlamda sıkıntılar yaşayan yönetim, bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek.



