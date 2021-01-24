Fortuna Sittard kovaladı, Ajax galibiyete koştu!

Hollanda Ligi Eredivisie'de 18. hafta karşılaşmasında Fortuna Sittard, Ajax'ı ağırladı.



Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Ajax'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada kendi kalesine Polter ve 64. dakikada Haller attı. Sittard'ın tek sayısını ise 48. dakikada Tirpan kaydetti.



Ajax'ın 57. dakikada Labyad ile bulduğu gol, elle oynama nedeniyle VAR'dan geri döndü.



Bu sonucun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Ajax, puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Fortuna Sittard ise 19 puanla 13. sırada yer aldı.



Ajax, gelecek hafta Willem II'yi ağırlayacak. Fortuna Sittard ise Waalwijk deplasmanına gidecek.



