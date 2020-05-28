Fortuna Sittard hangi ligde, kulüp değeri nedir?

Fortuna Sittard, Hollanda'da bulunan bir futbol takımı. Kulüp Hollanda'nın Sittard şehrinde 1 Temmuz 1968 tarihinde kurulmuştur. Lig olarak Hollanda 1. Ligi'nde Eredivisie'de oynamaktadır.

FORTUNA SITTARD TARİHÇESİ

Fortuna Sittard'ın futbolcularının toplam değeri, transfermarkt verilerine göre 12.15 milyon euro'dur.Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın almaya yakın olduğunu açıkladı. Canlı yayında Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Ilıcalı, konuyla ilgili olarak "Hollanda'da benimle ilgili çok haber çıkıyor. Hatta 3 milyonluk rekoru kıran adam Fortuna Sittard ile ilgileniyor diye haber yapmışlar. Evet Fortuna Sittard takımıyla ilgileniyorum. Haftaya Türkiye'ye geleceğim. Bir kez daha görüşeceğiz. Benim amacım genç yetenekleri Türk futboluna ve Dünya futboluna kazandırmak. Benim hayatım hep birilerini keşfetmekle geçti. Futbola bu kadar tutkum varken niye futbolda genç yetenekleri keşfetmeyeyim diye bir düşüncem var. Olmaya yakın diyebilirim" ifadelerini kullandı.2 İsviçre DF Martin Angha3 Hollanda DF Wessel Dammers (kaptan)4 Slovakya DF Branislav Ninaj5 Fransa DF Grégoire Amiot6 Hollanda OS Jorrit Smeets7 Finlandiya FV Rasmus Karjalainen8 İspanya OS Alex Carbonell (Valencia'dan kiralık)9 Almanya FV Bassala Sambou10 Hollanda OS Mark Diemers11 Fransa FV Djibril Dianessy12 Hollanda DF Clint Essers14 İsveç OS Tesfaldet Tekie15 Almanya DF Felix Passlack (Borussia Dortmund'dan kiralık)16 Galler DF Cian Harries ( Swansea City'den kiralık)20 Senegal OS Amadou Cisse21 Macaristan FV Aron Dobos22 Belçika OS Adnan Ugur24 Hollanda OS Nassim El Ablak25 Yunanistan OS Dimitrios Ioannidis26 Hollanda OS Bo Breukers27 Hollanda KL Rowen Koot28 Slovenya KL Azbe Jug29 Finlandiya DF Patrik Raitanen34 Hollanda OS Leandro Fernandes (Juventus'dan kiralık)35 İngiltere DF George Cox (Brighton & Hove Albion'dan kiralık)70 Belçika FV Jacky Donkor77 Moldova KL Alexei Koșelev99 Moldova FV Vitalie Damașcan (Torino'dan kiralık)Fortuna Sittard kulübü 1 Temmuz 1968'de kuruldu. Kulüp maçlarını 12.500 kişilik Fortuna Sittard Stadion'da oynamaktadır. Kulübün sahibi Özgür Işıtan Gün'dür. Fortuna Sittard'ın başarılı 1957 ve 1964'te KNVB Kupası, 1984 ve 1999'da KNVB Kupası finali ve 1959, 1964, 1966, 1995 yıllarında Hollanda 2. Lig şampiyonluğudur.