Fortuna Sittard hangi ligde, kulüp değeri nedir?

Acun Ilıcalı'nın satın almayı düşündüğü Fortuna Sittard ile ilgili güncel bilgiler merak ediliyor. Fortuna Sittard hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor, değeri ne kadar soruları internette merak ediliyor. İşte Fortuna Sittard kulübü ile ilgili bilgiler...
Fortuna Sittard'ın futbolcularının toplam değeri, transfermarkt verilerine göre 12.15 milyon euro'dur. ACUN ILICALI'NIN FORTUNA SITTARD SÖZLERİ
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı satın almaya yakın olduğunu açıkladı. Canlı yayında Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Ilıcalı, konuyla ilgili olarak "Hollanda'da benimle ilgili çok haber çıkıyor. Hatta 3 milyonluk rekoru kıran adam Fortuna Sittard ile ilgileniyor diye haber yapmışlar. Evet Fortuna Sittard takımıyla ilgileniyorum. Haftaya Türkiye'ye geleceğim. Bir kez daha görüşeceğiz. Benim amacım genç yetenekleri Türk futboluna ve Dünya futboluna kazandırmak. Benim hayatım hep birilerini keşfetmekle geçti. Futbola bu kadar tutkum varken niye futbolda genç yetenekleri keşfetmeyeyim diye bir düşüncem var. Olmaya yakın diyebilirim" ifadelerini kullandı. FORTUNA SITTARD KADROSU
2 İsviçre DF Martin Angha
3 Hollanda DF Wessel Dammers (kaptan)
4 Slovakya DF Branislav Ninaj
5 Fransa DF Grégoire Amiot
6 Hollanda OS Jorrit Smeets
7 Finlandiya FV Rasmus Karjalainen
8 İspanya OS Alex Carbonell (Valencia'dan kiralık)
9 Almanya FV Bassala Sambou
10 Hollanda OS Mark Diemers
11 Fransa FV Djibril Dianessy
12 Hollanda DF Clint Essers
14 İsveç OS Tesfaldet Tekie
15 Almanya DF Felix Passlack (Borussia Dortmund'dan kiralık)
16 Galler DF Cian Harries ( Swansea City'den kiralık)
20 Senegal OS Amadou Cisse
21 Macaristan FV Aron Dobos
22 Belçika OS Adnan Ugur
24 Hollanda OS Nassim El Ablak
25 Yunanistan OS Dimitrios Ioannidis
26 Hollanda OS Bo Breukers
27 Hollanda KL Rowen Koot
28 Slovenya KL Azbe Jug
29 Finlandiya DF Patrik Raitanen
34 Hollanda OS Leandro Fernandes (Juventus'dan kiralık)
35 İngiltere DF George Cox (Brighton & Hove Albion'dan kiralık)
70 Belçika FV Jacky Donkor
77 Moldova KL Alexei Koșelev
99 Moldova FV Vitalie Damașcan (Torino'dan kiralık) FORTUNA SITTARD TARİHÇESİ
Fortuna Sittard kulübü 1 Temmuz 1968'de kuruldu. Kulüp maçlarını 12.500 kişilik Fortuna Sittard Stadion'da oynamaktadır. Kulübün sahibi Özgür Işıtan Gün'dür. Fortuna Sittard'ın başarılı 1957 ve 1964'te KNVB Kupası, 1984 ve 1999'da KNVB Kupası finali ve 1959, 1964, 1966, 1995 yıllarında Hollanda 2. Lig şampiyonluğudur.