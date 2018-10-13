Fortnite'ın uçan adası Ağlayan Ağaçlık'a geldi!

6. sezonla beraber mor küp yüzünden uçmaya başlayan Ganimet Gölü, bu sefer de Ağlayan Ağaçlık'a gidip oradaki rune'ü aktive etti.



Fortnite sezon 6 ile beraber uçmaya başlayan gölümüzün beşinci durağı Ağlayan Ağaçlık oldu. Bu sezon uçmaya başlayarak ilk önce Mutlu Mahalle'ye sonra Kaygan Koru'ya oradan Çileli Çiftlik'e gelen ve Ağlayan Ağaçlık'tan önce Perakende Pazarında bulunan adamız artık beşinci durağında.







Normalden farklı olarak artık durduğu yerin altında volkanik bir krater meydana getiren uçan adamızda durduğu her seferde de küp daha büyümüş oluyor.



Eğer ada bu rotayı takip edecekse birkaç gün daha Ağlayan Ağaçlığın etrafında duracak. Sonra ise ya Lazy Links'e yada Dusty Divot'a gidecek. Sıradaki durağı tahmin etmek için %50 şansınız var.



