Fortnite'ın Alpha Turnuvalarının Türkiye saatleri!



Fortnite'ın espor sistemini canlı tutmak istemesiyle birlikte geliştirdiği Alpha Tournament sistemi tüm dünyada devreye girdi. Tek sorun ise Alpha Turnuvalar günün sadece belli saat aralıklarında açık oluyor.



Öldürdüğünüz kişi sayısına ve aldığınız sıralamaya bağlı olarak bu turnuvalardan puan kazanabiliyorsunuz. Sadece 16 Ekim ile 21 Ekim tarihleri arasında oynanabilecek olan turnuvalar gün içinde sadece 3 saat açık kalıyor.



Fornite'ın duyurduğuna göre Avrupa'da 6 PM - 9 PM CEST saatleri arasında açık olan turnuva Türkiye saati ile 19.00 - 22.00 arasında açık olacak.



Yazan: Cafer Eren Öztürk - @CaferErenOzturk



