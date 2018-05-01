Fortnite'ın 4. Sezonuna Dair İlk Bilgiler ve Video Geldi



Güncelleme ile ilgili ilk olarak şunu söyleyebiliriz: Oyuncuların bir süredir gökyüzünde gözlemleyebildiği ve oyunun haritasına giderek yaklaşan göktaşına dair komplo teorilerinin büyük oranda gerçek olacağı kesinleşmiş oluyor. Nitekim beklenildiği gibi göktaşı haritanın üstüne düşecek ve birçok krater oluşturacak.



Oluşacak olan irili ufaklı kraterlerin en büyüğü ise Dusty Divot bölgesinde olacak. Haritanın bu çarpışma sonrası nasıl şekilleneceğine hemen aşağıdan göz atabilirsiniz:









Yenilikler sadece harita bazında olmayacak. Battle Pass alan oyuncular için 7 farklı süper kahraman temalı skin geliyor. Ayrıca oyuna eklenecek olan Save The World moduyla, oyuncular çarpışmanın olduğu bölgeyi araştıracaklar. Süper kahraman teması da bu şekilde görev olarak oyuna yedirilmiş olacak.







Tabi ki tüm bunlar buzdağının görünen yüzü. Çeşitli bug düzeltmeleri, oyun mekaniklerinde geliştirmeler ve daha birçok yeniliğin yarın itibarı ile oyuncularla buluşması bekleniyor. Sizleri yayınlanan 4. sezon tanıtımıyla baş başa bırakıyoruz: