Fortnite'a NFL kostümleri geliyor

Şu anda dünyanın en popüler oyunu olarak gösterilen Fortnite'a 32 NFL kostümü geliyor.



Özellikle Kuzey Amerika'da bir hayli popüler olan Fortnite bölgede neredeyse bir gelenek haline geldi. Amerika'nın basketbol ile birlikte en çok ilgi duyulan sporu Amerikan futbolunun ünü de herkes tarafından biliniyor.



Twitter üstünden açıklama yayınlayan Fortnite Amerikan Futbol Ligi olan NFL ile yapılan partnerlik sonucu ortaya çıkan yeni kostümleri tanıttı. Buna göre NFL ekiplerinin formalarını kostüm olarak giyebileceğiz ve forma üstünde yazan numaramızı da kendimiz belirleyebileceğiz. Avrupalı oyuncular için çok büyük bir haber olmasa da Kuzey Amerikalı oyun severler konuya oldukça ilgiyle yaklaştı. Twitter'da 25 bin retweet alan açıklamaya yaklaşık 112 bin beğeni geldi. 32 NFL kostümünün yanında ise Fortnite takımı temalı bir kostüm daha bizleri bekliyor olacak.



Yapımcı şirketin Amerika'nın önemli değerlerinden Amerikan Futbol Ligi'yle iş birliği yapması büyük kazanç sağlayacak bir yatırım gibi gözüküyor. Oyuncuların bu kostümlere sahip olması için hesaplarına para yatırarak oyun içi para birimi olan V-Bucks almaları gerekiyor. Şirketin önümüzdeki günlerde yapacağı yatırımlar ise merakla bekleniyor. - Onur Demirkol



Kaynak: 5mid



