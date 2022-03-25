Fortnite Yıldızlar Serisi'ne Chole Kim Ekleniyor

Rampanın kraliçesi, kayak ustası Chloe Kim; şimdi de Kütükoğlu Kerestecilik'in etrafındaki tepelerde kaymaya hazırlanıyor! İki altın madalya sahibi sporcumuz, yakında kayarak Yıldızlar Serisi'ne geliyor. Kıyafetleri ve aksesuarları 27 Mart 2022 Pazar TSİ 03.00'te içerik mağazasında. Fakat bundan önce, zirveyi hedefleyin ve 24 Mart'ta Chloe Kim Kupası'nda yarışın! Her bölgenin en iyi performans gösteren oyuncuları, Chloe Kim kıyafetini ve daha fazlasını içerik mağazasına gelmeden önce açacak.



CHLOE KİM KIYAFETİNİN SÜRPRİZ HAREKETİ: ALTERNATİF TARZLAR



Chloe Kim kıyafetinin kar tulumunu değiştirin! Kıyafet, varsayılan haline ek olarak ilave dört adet alternatif tarz ile geliyor:



İstikrarlı Galip: Altın bir ejderha ile süslenmiş siyah kar tulumu. Peş peşe altın madalya kazanmasını sağlayan istikrarlı galibiyetlerinden esinlenildi.



Pembe Ekipman: Pembe ve mavi bir tulum ile renk uyumu için farklı bir saç rengi.



Buzul Füzyon: Değişken! Her maça Pembe Ekipman tarzıyla başlayıp oyuncuları avladıkça aşağıda yer alan Dondurucu Soğuk tarzındaki görünüme erişin.

Dondurucu Soğuk Tarzı: Pembe Ekipman tarzına donuk bir bakış. ❄



CHLOE KİM SETİ AKSESUARLARI



Yamaçlar senden korksun! Donma Noktası Kanatları sırt süsü, Chloe Kim kıyafetine dahil.



İçerik mağazasına gelecek diğer Chloe Kim Seti aksesuarları aşağıda!



Buzul Büyü Kazması: Rakipler hem soğuktan hem de korkudan titreyecek.



Buz Ejderi Planörü: Buzlu tepelerin muhafızı.



Kayak Numarası İfadesi: Kayak becerilerini sergile.

Chloe Kim kıyafeti (+ Donma Noktası Kanatları sırt süsü), Buzul Büyü kazması, Buz Ejderi planörü ve Kayak Numarası ifadesi ayrı ayrı veya Chloe Kim Paketi ile birlikte erişilebilir olacak. Bu paket ayrıca Buz Ejderinin Uçuşu yükleme ekranını da içeriyor:



Düşmanlarının moralini buz-mak için adaya iniyor.



CHLOE KİM KUPASI'NDA RAKİPLERİNİZE KAR YUTTURUN



24 Mart Perşembe günü gerçekleşecek Chloe Kim Kupası'nda altın madalyayı hedefleyin! Yapı inşa etmenin olmadığı bu Çiftli turnuvasında Chloe Kim kıyafetini ve Donma Noktası Kanatları sırt süsünü içerik mağazasına gelmeden önce açma fırsatı yakalamak için rekabet edin! Ayrıca, en az 8 puan kazanan oyuncular Buz Ejderinin Uçuşu yükleme ekranını açacak!



Bölgenizdeki üç saatlik zaman aralığında maksimum 10 maç oynayabilirsiniz. Oyun içi Rekabet sekmesinde, etkinliğin bölgenizdeki tam vaktini bulabilirsiniz. Puanlamalar şu şekildedir:



Maç Sıralaması



Azmin Zaferi: 25 Puan

2.: 22 Puan

3.: 20 Puan

4.: 18 Puan

5.: 17 Puan

6.: 16 Puan

7.: 15 Puan

8.: 14 Puan

9.: 13 Puan

10.: 12 Puan

11.: 11 Puan

12.: 10 Puan

13.: 9 Puan

14.: 8 Puan

15.: 7 Puan

16.: 6 Puan

17.: 5 Puan

18. – 19.: 4 Puan

20. – 21.: 3 Puan

22. – 23.: 2 Puan

24. – 25.: 1 Puan



Avlama Başına



1 Puan



Katılmak için oyuncuların Epic hesaplarında İki Aşamalı Kimlik Doğrulama'yı etkinleştirmesi, doğrulanması ve en az 50. seviye olması gerekir. (Hesap seviyenizi Fortnite'ın "Kariyer" sekmesinde görebilirsiniz.) Bütün detaylar ve katılım koşulları için lütfen Chloe Kim Kupası Resmi Kurallar sayfasını ziyaret edin.



SONA KALAN, DONAKALIR…



Kreatif Merkezi'nin kar temalı olması bir tesadüf değil! Topluluk içerik üreticileri Bradymano ve Ejdubs eseri Penguen Tepe Merkezi'ne dalın ve diğer oyuncularla kayak yapın. Bu merkez, 30 Mart TSİ 17.00 tarihine kadar açık kalacak. Merkezin açık olduğu sürece Keşfet sayfasındaki Epic'in Seçtikleri başlığı kar temalı adaları ön plana çıkaracak!



(Kaynak: esporlab.com)



