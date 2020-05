Fortnite yeni sezon ne zaman? Fortnite android indir

FORTNITE ANDROID İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

iPhone SE

iPhone 7 / 7 Plus

iPhone 8 / 8 Plus

iPhone X

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 2017

iPad Pro

Fortnite yeni sezon merak eden oyunseverler bulunuyor. Kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıları deneyebilirsiniz. PlayStation 4, Xbox One ve PC platformunda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Fortnite yakında mobil platformu da kasıp kavuracak. 12 Mart'ta İOS kullanıcıları için ön kayıtlara açılan oyun beta olarak yayınlandı. Beta sürüm ile oyuncular tarafından mercek altına alınan oyun PlayStation 4 platformundaki harita, oynanış ve içerik gibi özelliklerin tamamına sahip olacak. Dün gece GameSpot tarafından yayınlanan bir oynanış videosu da şu sıralarda oldukça popüler.Yayınlanan oynanış videosunda Fortnite'ın mobil platformda ne gibi özelliklere sahip olacağı ve oynanış mekanikleri bakımından nasıl olduğuna dikkat çekiliyor. Xbox One platformu ile çapraz oynama desteğine sahip olacak olan oyunda bizleri kaliteli grafikler bekliyor. Hemen hemen PC ve PlayStation 4 platformundaki özelliklere sahip olan oyuna yine dünyanın dört bir tarafından oyuncular katılacaklar. 40 milyondan fazla oyuncuya sahip olan yapım mobil sürüm ile kitlesini arttırmaya devam edecek. Yaklaşık bir buçuk saat boyunca incelenen beta sürüm oyunculara bekleneni fazlasıyla verecek gibi görünüyor.Fortnite'ın şimdilik desteklediği cihazların listesi:

Siteye girin ve Enter your email kısmına mailinizi girin. Beta Testine başlamadan önce, TestFlight'tan sizi betaya katılmaya davet eden bir e-posta alacaksınız. Davetler direk gelmiyor sırayla atılıyor. E-posta geldikten sonra IPhone veya iPad'inizdeki e-postayı açın ve başlamak için Test Başlat düğmesine tıklayın. Start Testing'i tıklayınca mobil web tarayıcınızı başlayacak ve App Store'dan TestFlight'ı indirmek için bir bağlantıyı ve TestFlight'a girmeniz gereken benzersiz bir kullanma kodunu içeren bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Daha sonra kopyalamak için geri ödeme kodunu uzun süre kullanabilirsiniz, ardından App Store'dan TestFlight'ı açmak için bağlantıya tıklayın.TestFlight yüklemeyi bitirdiğinde, açın ve benzersiz kodunuzu kullanın. TestFlight, uygulamayı yüklemek için bir düğme ile FortCraft beta bilgi sayfasını gösterir, Yükle'ye tıklayın. Ardından oyununuz yüklenir.İşin üzücü yanı ise Android oyuncuları için henüz net bir tarih belirlenmedi. Geliştirmelerin devam ettiği söyleniyor ancak oyun ve çıkış tarihi ile ilgili sorulan tüm sorular yanıtsız kalıyor ya da kaçamak cevaplar veriliyor. Yinede bazı ülkelere alpha aşamasında açılan Android Fortnite'ı apk olarak indirip denemek isteyen olursa BURADAN indirebilirler. Xapk kurulumunu gerçekleştirmek için apkpure nin kendi uygulamasını indirmeniz gerekmekte.Dilerseniz oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.kaynak gamerpeople