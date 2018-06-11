Fortnite Son Güncelleme, Fortnite V4.3 Güncellemesi

Sunucudaki performas ciddi anlamda iyileştirildi.

Oyuncuların zıplama sırasındaki bant genişliği azaltıldı.

Çince, Japonca ve Korece gibi dillerin oyun içinde düzgün bir şekilde görüntülenmesi sağlandı.

Oyuna uzaktan kumandalı olan özel patlayıcılar eklendi.

Sis bombası başarılı bir şekilde mahzene kaldırıldı.

Av tüfeğindeki mermilerin eksik olan çevre hasarı efektlerinin başarılı bir şekilde düzeltilmesi sağlandı.

Karakter ve yapıların oldukça hızlı bir şekilde yüklenmesi sağlandı.

Karakterlerin bilgisayar işlemcisi üzerindeki genel yükü hafifletildi.

Ses konusunda önemli iyileştirmeler yapıldı.

Kullanıcı ara yüzünde bir takım hassaslık ayarları gerçekleştirildi.

Çizim ve animasyonlarda düzeltmeye gidildi.

Takımların otobüsleri olacak ve adaylara ters bölgelerden yaklaşım sağlanacak.

İki takım arasında haritadaki savaş hatları gösterilecek. Çizgiyle belirtilen noktalar bu anlamda çok daha önem kazanmış olacak.

Büyük ekip moduna geçildiği için profil istatistiklerinin artık kaydedilmeyeceği belirtildi.

Kaynak toplama oranında değişikliğe gidildi ve eski değerin üzerine yüzde 25 artış sağlandı.

Yer ganimetinde artık 2 kat cephane çıkarılmaya başlandı.

Yine yer ganimetinin çıkma oranı yüzde 15 seviyesine çıkarıldı.

Cephane kutularında 3 kat cephane çıkması sağlandı.

Sandıklardan tek kullanımlık eşyalarla beraber 2 katı kadar cephane çıkarılması sağlandı.

Fortnite oyununa zaman zaman gelen güncellemeler ve değişkenler gösterirken, oyunseverlerin zorlanmaması için önemli bilgiler ve haberin detayları burada...Fortnite oyununa zaman zaman gelen güncellemeler, oyundaki pek çok değişikliği de beraberinde getirmektedir.hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşırken aynı zamanda hangi konular üzerinde daha çok durulduğunu da aktarıyor olacağız. Öncelikle çok sevilen bu oyunda çeşitli yamalar sunuluyor. Oldukça ses getiren v3.3 yamasının Mart ayında devreye girmesiyle oyunda pek çok hata düzeltmesi yapıldığı gibi silah ve eşyalarda da güncellemeye gidilmiştir. Hata düzeltmelerine bakacak olursak;İlgili sürümle beraber kullanıcı ara yüzünde de bir takım hata düzeltmelerine gidilmiştir. Bu konuda Battle Royale butonunu seçmenizin ardından 'haberler' sekmesine ulaşılamamasına neden olan genel hataların başarılı bir şekilde düzeltildiğini söyleyebiliriz. Ek olarak oyun menüsünde içeriklerin görüntülenmesi sırasında karakterlerin farklı yani yanlış yöne bakarken görünmesine neden olan hataların da düzeltildiğini aktarabiliriz.konusunda 30 Mayıs güncellemesinin oldukça önemli olduğu bilinmelidir. Yama notlarına baktığımızda 'mantar' eşyasının eklendiğini ve bu mantarın 5 birim kalkan verdiğini aktarabiliriz. Ek olarak bataklık ve karanlık ağaçlıklar içerisinde mantar bulabilirsiniz.ile ilgili olarak performansa dayalı bir takım uygulamaların sunulduğunu söylemek doğru olacaktır. Örneğin avlanırken meydana gelen bazı takılmalar için optimizasyonlar yapılarak başarılı sonuçlar alınmıştır. Ayrıca maçlar arasında silahların ya da tuzakların bellek üzerinden silinmemesiyle ilgili olan durumlar ve takılmalar düzeltilmiştir. Ek olarak;11 Haziran 2018 tarihindeyayınlandı. 1.83 GB boyutu olan bu güncelleme ile beraber pek çok hatanın giderildiğini söyleyebiliriz. V2 güncellemesinden bugüne kadar çok farklı değişimlerin yaşandığı oyunda farklı mod detayları da eklenmiştir. Bu mod detaylarına bakmamız gerekirse;Son güncelleme ile beraber daha çok ganimetler üzerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri maddeler halinde sıraladığımız zaman şu bilgilere ulaşıyoruz;Bu bilgilere ek olaraksayesinde performans ve ses üzerinde de ciddi değişiklikler yaşanarak oyuncuların daha güzel bir ortamda oyun oynaması sağlanmıştır. Son güncellemenin ardından pek çok sorun giderildiği için bu konuda oyun yapımcısının yeni bir sürüm yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.