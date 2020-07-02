Fortnite oyuncusundan Twitch'te rekor kıran yayın

İspanyol oyuncusu David 'TheGrefg' Martinez, Twitch platformunda yaptığı yayında 2,4 milyon izleyiciye ulaşarak rekor kırdı. TheGrefg'in yayını rekorun son sahibi Ninja'yı gölgede bıraktı.



İspanyol yayıncı TheGrefg, 2 milyonun üzerinde izlendi



Aynı zamanda AB Heretics takımının sahibi olan İspanyol yayıncı David 'TheGrefg' Martínez, 2,4 milyon anlık izleyiciye ulaşarak platform tarihinin tüm zamanlardaki en çok izlenen yayını rekorunu kırdı. 2 milyondan fazla izleyiciye ulaşan Martinez'den önce rekorun sahibi, 2018'de yılında 635 bin izleyiciyle Tyler 'Ninja' Blevins'ti.



Martinez, Fortnite'ın en iyi içerik oluşturucularına özel bir dizi karakter görünümü olan Icon Series ile işbirliğini ortaya çıkarmak için yayın yapıyordu. Bu karakter listesinde daha önce Ninja, Lachlan Power ve Kathleen 'Loserfruit' Belsten gibi yayıncılar, kendi görünümleriyle boy göstermişti. Böylelikle Martinez de bu ekibe dahil olmuş oldu.



Yayınla ilgili IGN'e açıklamalarda bulunan StreamElements CEO'su Doron Nir, "TheGrefg'in bu kadar izlenmesinin sebeplerinden biri, ortamın küresel çekiciliğini göstermesidir. "Tüm büyük canlı yayın platformlarının oldukça büyük uluslararası temelleri var, ancak bunun gibi bir İspanyol bir yayıncı tarafından bir dönüm noktasına dönüştürülmesi, sektörün çekiciliğini vurgulamamıza yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.



Rekor kıran yayın, ister Twitch'te ister başka platformda yayın akışının küresel bir fenomen olduğunu ortaya koydu. Ayrıca İngilizce konuşan kitlelere hitap etmeyen içerik oluşturucuların bu küresel ekosistemde ne kadar başarılı olduğunu gösterdi.



KAYNAK: Shiftdelete



