Fortnite Mobil Nasıl İndirilir? İOS için Fortnite İndirme İşlemi

Fortnite oyununu artık cebinde de oynamak isteyenler, yen başlayanlar veya tecrübeli olanlar için işte Fortnite indirme yöntemleri...Fortnite'nin bilgisayar üzerinden başarılı bir şekilde tercih edilmesiyle beraber artık mobil olarak da oynanabildiğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak kullanıcılar son zamanlarda Fortnite Mobil Nasıl İndirilir sorusuna doğru yanıtlar aramaktadır. Bu bakımdan sizlere sunacağımız bilgiler sayesinde fortnite mobil konusunda yeni bilgilere sahip olabilirsiniz. Öncelikle İOS ve Android işletim sistemli cihazlarda mobil olarak oynayabilmeniz için bazı ayarlar yapmanız gerekmektedir. Buna ek olarak oyunun desteklediği cihazları da öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü her cihazın bu oyunu desteklemediğini söylemek doğru olacaktır. Oyunun İOS sürümü 12 Mart 2018 tarihinde çıkmıştı. Android için de yapılan araştırmalara istinaden sizlere son derece kapsamlı bir yazı dizisi hazırladık. Detaylar için yazımızın devamını takip edebilirsiniz.12 Mart tarihinde ön kayıtlara açılan oyunu incelediğimizde içerikle beraber oynanış tarzı ve haritalar değişmeden sunulmuş durumda. Ayrıca söz konusu tarihlerde Gamespot tarafından oynanış videosu da yayımlanmıştı. Web üzerinden bu videoyu anında bularak izleyebilirsiniz. 40 milyonu aşan oyuncu sayısıyla dikkat çeken bu oyunun mobil sürümü son derece kaliteli bir giriş yaparak tercih edilmeye başlanmıştır. PUBG oyununun en önemli rakibi olarak adlandırılan fortnite için İOS sürümünde yapacağınız işlemler çok basittir. Sunucuların yetersizliği dolayısıyla az sayıda oyuncu alabilen mobil destek ile beraber oyuna anında erişim yapabiliyorsunuz. Fortnite Mobil Nasıl İndirilir sorusuna yanıt olarak ise İOS için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;İlk olaraktıklayarak söz konusu sayfaya ulaşabilirsiniz.Sayfaya ulaştıktan sonrabutonuna tıklayınız.Eğer kaydınız yok ise sayfa sizi kayıt ekranına atacak ve burada ad, soyad, görünen ad, e-posta ve şifre gibi alanları doldurmanız talep edilecek. Ardından 'hesap oluştur' butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz.Oyunu mobil oynamak için ekrandaki 'davet e-postasi için kaydol' alanına tıklamanız gerekiyor. Bunun yanı sıra oyunu mobil olarak desteklemeyen cihazları da bilmenizde yarar var. İphone 6 – 6 plus, İphone 5S ile beraber İpad mini 2, mini 3, İpad air ve İpod Touch cihazlarında fortnite mobil oynayamazsınız. İlerleyen süreçlerde yapılabilecek güncellemeler ile beraber konu hakkındaki haberlere anında ulaşma şansınız olacaktır.Henüz android işlemcili cihazlar için herhangi bir indirme linki yayımlanmadı. Fortnite Mobil Nasıl İndirilir ile ilgili olarak İOS cihazlarında işlem yaparken aynı zamanda android cihazlarını kullananların da bu konuda çok sayıda talebi olmaktadır. Forum sitelerini incelediğimiz zaman bu konu hakkında ciddi taleplerin olduğunu ve android için ne zaman indirme linkinin yayınlanacağı merak ediliyor. Bu konuda sizler de fortnite ile ilgili olan tüm haber uygulamalarını ya da web sitelerini takip edebilirsiniz. Android için net tarihin belirlenmemiş olması aslında bu cihazlar için çıkmayacağı anlamına gelmemektedir.Herhangi bir ek ya da eksik özelliğin olmadığı fortnite mobil sayesinde yukarıda paylaştığımız desteklemeyen cihazlar dışında sizlerde oyunu oynamaya başlayabilirsiniz. Fortnite Mobil İndir yaparak oyunun eğlenceli ve sıradışı dünyasına adım atabilir ve gerçek bir deneyim yaşayabilirsiniz. Milyonlarca kullanıcının ilk tercihleri arasında olan bu oyunla beraber, ister PC deneyimi isterseniz de mobil deneyimi tercih edebilirsiniz. Fortnite Mobil Nasıl İndirilir araştırmalarınızda sadece İOS için sizlerle paylaştığımız bu bilgilerin aynısına ulaşacağınız için ekstradan bir araştırma yapmanıza gerek yoktur. Zaten oyuncular her gün oyunla alakalı olan sayfalara ve oyun yapımcısının web sitesine bakarak gerekli bilgilere anında sahip olabiliyor. Bu bakımdan fortnite mobil indirerek sizlerde oyundan yararlanmaya başlayabilirsiniz.