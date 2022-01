Fortnite, iOS cihazlarda yeniden oynanabilecek

Epic Games'in popüler battle royale oyunu Fortnite, yaklaşık iki yıldır barınamadığı iOS ve Android platformlarına yeniden gelme şansı yakaladı. NVIDIA ve Epic Games iş birliğiyle oyunun GeForce Now'a özel geliştirilen dokunmatik kontrol destekli sürümü, Fortnite'ı oynamak isteyenleri sevindirdi.



Konuya hakim olmayanlar için; Epic Games, iki sene önce Fortnite'ın sanal para birimi V-Bucks'ı doğrudan oyun içinde kendi ödeme altyapısıyla satmaya başladı. Ancak bu Google ve Apple'ı kızdırdı. Çünkü kurallar gereği bir geliştirici, uygulama içi satın alımlarda yalnızca Google Play veya App Store'un ödeme sistemini kullanabilirdi. Epic geri adım atmayınca şirketler, Fortnite'ı uygulama marketlerinden kaldırdı.



GeForce Now ile Fortnite, iOS cihazlara geri dönüyor



NVIDIA'nın bulut tabanlı oyun hizmeti GeForce Now bilindiği üzere mobil cihazlarda da çalışıyor. Başlangıçta bilgisayara özel olan hizmet, Google Play Store'dan yüklenebilen uygulama aracılığıyla Android telefonlara ve tabletlere de ayak bastı. Geçtiğimiz yıl NVIDIA, GeForce Now'u Safari üzerinden iPhone ve iPad'e de getirdi.



İki şirket, bugün Fortnite'ın mobile özel optimize edilmiş sürümünün GeForce Now'a eklendiğini duyurdu. Aslında Fortnite halihazırda GeForce Now'un Android uygulamasında mevcuttu. Ancak şu anki sürüm, oyunun masaüstü versiyonunun birebir aynısı olduğu için mobil uyumlu değil. Test aşamasına başlanan yeni sürüm ise dokunmatik kontrol desteğine sahip.



Dokunmatik kontrol desteği sayesinde Android ve iPhone kullanıcıları, herhangi bir harici joystick ve denetleyiciye ihtiyaç duymadan Fortnite'ı oynayabilecekler. Yeni sürüm GeForce Now platformunda kapalı beta sürecine başladı ancak genel kullanıma açılacağı tarih bilinmiyor. Ayrıca NVIDIA, betaya katılan kullanıcıları klavye ve mouse desteği olmadığı konusunda uyardı.



Kapalı betaya alım başladı



Android ve iOS'ta Fortnite oynamak isteyenler bugünden itibaren kapalı beta programına kayıt olacak. NVIDIA seçilen üyelere önümüzdeki günlerde Fortnite'ın yeni sürümüne erişme şansı verecek. GeForce Now ülkemizde GFN powered by GAME+ olarak hizmet veriyor. Ancak beta sürümü GAME+'ın web sitesinde henüz yer almıyor.



