Fortnite inşa modu geri geldi

Fortnite sezon başlangıcında cesur bir şekilde kaldırdığı inşa özelliği kimi oyunculara Fortnite'ı geri kurdurtsa da eski oyuncular bu durumu pek beğenmedi. Zero Build sistemini birçok oyun moduna getiren Fortnite artık oyunculara istediğini geri verecek. Fortnite tarafından yapılan açıklamayla birlikte inşa oyuna geri getiriliyor. Oyuncular Zero Build ve inşa modlarından dilediğini tercih edebilecek.Zero Build özelliğinin tanıtılmasının üzerinden oldukça uzun bir süre geçmesine rağmen Fortnite'un bu kararı oldukça güzel gözüküyor. Seçilen oyun modundan bağımsız kalkan ve koşma mekaniği oyunda kalmaya devam edecek.Fortnite tarafının Zero Build özelliğini sezon boyunca sürdürüp sürdürmeyeceği henüz belli değil. Fakat geçtiğimiz sezonlarda birçok tepki çeken gelişmeye imza atan Fortnite bu konuda kullanıcıların oyun modlarındaki yoğunluğu göz önünde bulundurarak bu ya da sonraki sezona göre bir hamle alacak gibi gözüküyor. Zero Build özelliğini beğendiniz mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.(Kaynak: esporlab.com)