Fortnite inşa modu geri geldi

Fortnite 3. Bölüm 2. Sezon'la birlikte kaldırılan Fortnite klasiği "inşa" oyuna geri döndü.

Fortnite sezon başlangıcında cesur bir şekilde kaldırdığı inşa özelliği kimi oyunculara Fortnite'ı geri kurdurtsa da eski oyuncular bu durumu pek beğenmedi. Zero Build sistemini birçok oyun moduna getiren Fortnite artık oyunculara istediğini geri verecek. Fortnite tarafından yapılan açıklamayla birlikte inşa oyuna geri getiriliyor. Oyuncular Zero Build ve inşa modlarından dilediğini tercih edebilecek.

Zero Build özelliğinin tanıtılmasının üzerinden oldukça uzun bir süre geçmesine rağmen Fortnite'un bu kararı oldukça güzel gözüküyor. Seçilen oyun modundan bağımsız kalkan ve koşma mekaniği oyunda kalmaya devam edecek.

 

Fortnite tarafının Zero Build özelliğini sezon boyunca sürdürüp sürdürmeyeceği henüz belli değil. Fakat geçtiğimiz sezonlarda birçok tepki çeken gelişmeye imza atan Fortnite bu konuda kullanıcıların oyun modlarındaki yoğunluğu göz önünde bulundurarak bu ya da sonraki sezona göre bir hamle alacak gibi gözüküyor. Zero Build özelliğini beğendiniz mi? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
(Kaynak: esporlab.com)

Video Galeri
Son haberler
...

Red Bull M.E.O. geri dönüyor
...

Red Bull Player One'da şampiyon ''Jumong'' oldu
...

Şampiyonu PUBG PGC 2019 Türkiye yayını belirleyecek

...

Oyun ve espor Gaming İstanbul'da
...

Çılgın FM'sever! 333 sezon, tek kariyer
...

Red Bull Sporcusu ''İsopowerr'' Romanya'da mücadele verecek
...

"Galatasaray'dan ödeme almadığım her ay için 1 gol"
...

F1 Espor Pro Series'in tek Türk pilotu Cem Bölükbaşı Londra'da yarışacak
...

İşte FIFA'da oyunculara kol kırdırtan o kart

...

Zula Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray

Sporx Anasayfasına Dön