Fortnite hileci Youtuber'a dava açtı!

1.7 milyon aboneye sahip olan Golden Modz isimli Youtube kanalı Fortnite hileleriyle ilgili videolar çekmeye başladı. Zaten içerik olarak oyun hilelerini kullanan kanalın başı bu sefer derde girecek gibi. Epic Games tarafından açılan davayı kanal tarafı çok önemsemese dahi şirket tarafından bununla ilgili geri adım atılmayacağı ve hilelerle savaşılacağı yönünde açıklamalar geliyor.



Bu türdeki kişisel davaların sonuçlarından yola çıkarak ceza almayacağı yönünde açıklamalar yapan Youtuber hilelerin satışıyla ilgisi olmadığını belirtti. Bu durumda eğer Golden Modz ile hile satıcıları arasında herhangi bir anlaşma ya da ilişki kanıtlanamazsa içerik üreticisinin ceza alması beklenmiyor. Yaptığı yanlış hareketle ilgili alabileceği en ciddi yaptırım hile videolarının kaldırılması olabilir. Youtube cephesinin de bu durum karşısında ne gibi bir tepki göstereceği önemli. Eğer içerik üreticilerine bu gibi içerikler için izin verilmezse bu konu daha rahat halledilebilir.



Fortnite hileye karşı açtığı bu savaşla birlikte neler yapabilecek göreceğiz ama şu an yerini Call of Duty Black Ops 4'e kaybettiği kesin. Call of Duty Black Ops 4'ün battle royale moduna karşı PUBG ve Fortnite'ın ne yapacağı büyük soru işareti bakalım satışa çıkmasıyla birlikte bir anda başlayan Black Ops 4 sevdası son bulacak mı yoksa Fortnite'ın yerini alabilecek mi.