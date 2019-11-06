Fortnite haritasına eklenecek yeni bölge ortaya çıktı

PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve mobil platformlarda oynanabilen Fortnite , son birkaç yıldır dünyanın en popüler oyunlarından biri. Durum böyle olunca geliştirici Epic Games de oyuna sürekli yeni güncellemeler ekleyerek oyunu güncel tutmak istiyor. Bu kapsamda firma, son olarak 2. Bölüm: 3. Sezon güncellemesiyle birlikte oyunun haritasında büyük değişiklikler yapmıştı.



Bugün ortaya atılan yeni bir iddia, bu haritanın uzun süre boyunca aynı kalmayacağını ve 3. Sezon boyunca değişip gelişeceğini söylüyor. İddiaların kaynağı olan Fortnite sızıntıları ve haberleriyle ünlü veri madencisi FortTory, yaptığı paylaşımda haritaya gelecek yeniliklerden birinin 'Ruins Fall' adı verilen yeni bir bölge olduğunu da belirtti.



Bildiğiniz üzere Fortnite'ın 2. Sezon sonu etkinliğiyle birlikte harita büyük oranda sular altına gömülmüştü. Yeni sezon ile birlikte yeniden şekillenecek olan harita, suların çekilmesiyle birlikte yeni bölgelere de ev sahipliği yapacak. FortTory'nin bahsettiği Ruins Fall'un da sular çekildikçe ortaya çıkacak bu yeni bölgelerden biri olması bekleniyor.



Haritanın neresinde olacağı veya ne içereceği tam olarak bilinmeyen yeni bölgenin, sular çekilene kadar ortaya çıkması beklenmiyor. Bu da Ruins Fall'u ve yenilenen Fortnite haritasını görmek için en azından bu sezonun sonuna kadar beklememiz gerektiği anlamına geliyor.



Dünyanın en popüler hayatta kalma oyunlarından Fortnite; şu anda PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve mobil platformlarda ücretsiz olarak oynanabiliyor.



Kaynak: WebTekno



